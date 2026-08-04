25 штатов США подали иск против новых пошлин Трампа
Коалиция из 25 американских штатов, возглавляемых демократами, подала иск в Международный торговый суд США против администрации президента. Они обвинили Дональда Трампа в превышении полномочий при введении пошлин на товары из 60 государств, которые считаются торговыми партнерами страны.
Как сообщает CNBC, иск оспаривает введение пошлины в размере 10% или 12,5%. На 60 стран-торговых партнеров США приходится 99,4% импорта, отмечает телеканал.
Коалиция штатов просит суд приостановить действие тарифов, объявить их незаконными, а также обязать возместить уплаченные пошлины.
24 июля администрация президента США ввела новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары 60 торговых партнеров, включая Евросоюз. Дональд Трамп обвинил страны в недостаточно эффективной работе по пресечению экспорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Пошлины вступили в силу сразу после истечения срока действия предыдущей глобальной 10-процентной пошлины.
Подробнее в материале «Ъ» «Рабские тарифы».
Иск 25 штатов США против новых пошлин Дональда Трампа, введенных в конце июля 2026 года, является продолжением серии судебных разбирательств, оспаривающих его торговую политику. Уже в мае 2025 года Федеральный суд США по международной торговле признал незаконными пошлины, которые Трамп ввёл против 185 стран, указав на превышение полномочий. В то время суд заблокировал тарифы, включая пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, а также универсальные десятипроцентные пошлины.
Однако решения федеральных судов часто оспаривались. Так, Апелляционный суд США восстанавливал действие пошлин до вынесения нового решения, а Верховный суд США также рассматривал вопрос о полномочиях президента вводить тарифы, ссылаясь на закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Сам Трамп называл отмену пошлин «экономическим крахом» для США и критиковал судей, которые выносили решения против него, называя их «левыми радикалами».
При этом ряд компаний, включая FedEx, подавали иски с требованием возмещения уплаченных пошлин. Администрация Трампа, со своей стороны, намерена использовать другие юридические основания, например, статью 232 Закона о торговле 1974 года, чтобы вводить новые пошлины в обход решений судов, что позволяет задействовать сборы под предлогом защиты национальной безопасности.