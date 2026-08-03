Экипаж атакованного в Черном море турецкого судна эвакуирован в Новороссийск

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с атаками беспилотников на суда в Черном море не являются единичными. В течение 2025–2026 годов неоднократно сообщалось о нападениях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров на различные суда, включая танкеры, а также на инфраструктуру в регионе. Так, в мае 2026 года МИД Турции сообщал об атаке на турецкое судно, следовавшее из Одесского порта в Турцию, в результате которой пострадали два члена экипажа. В декабре 2025 года российский танкер Midvolga 2 подвергся атаке БПЛА в Черном море, получив повреждения, но без пострадавших. В ноябре 2025 года турецкое управление мореходства указывало на «внешнее воздействие» как возможную причину пожаров на двух танкерах, Kairos и Virat, следовавших в Новороссийск.

Эти атаки затрагивают как торговые, так и гражданские суда, создавая угрозу безопасности судоходства. В декабре 2025 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал прекратить подобные нападения, подчеркивая, что они никому не принесут пользы. Турция усиливает меры защиты от беспилотников, отклоняющихся от курса, признавая интенсивное использование БПЛА обеими сторонами конфликта между Россией и Украиной как угрозу для торговых судов и пассажирских самолетов в регионе. Москва, со своей стороны, заявила о готовности сотрудничать с Анкарой для стабилизации ситуации в Черноморской акватории, осуждая «террористическую активность» Украины и подчеркивая риски для гражданского судоходства.

Ситуация в Черном море также характеризуется регулярными сообщениями Минобороны РФ о перехвате и уничтожении украинских беспилотников над акваторией и прилегающими регионами. Например, в ноябре 2025 года сообщалось о ликвидации 59 БПЛА над Черным морем за одну ночь, а также о массированном налете на Новороссийск. В сентябре 2025 года были сбиты 10 беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря. Эти события приводят к введению временных ограничений на полеты в аэропортах юга России, таких как Сочи и Волгоград, для обеспечения безопасности.