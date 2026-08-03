Развожаев пообещал не продавать АИ-92 в Крыму дороже 100 руб. за литр

С 4 августа возобновится свободная продажа всех видов топлива на сетях АЗС «АТАН» и «ТЭС» в Крыму. Стоимость бензина марки АИ-92 на них снизят и зафиксируют на отметке не выше 100 руб. за литр, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Во второй половине августа планируется зафиксировать цены на дизель и АИ-95 на том же уровне. По словам главы республики Сергея Аксенова, это произойдет после «реализации федеральных решений».

Дефицит топлива в Крыму возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», которые усложнили логистику. Увеличение расходов на доставку местным компаниям привело к росту стоимости топлива: в начале июля средняя цена составляла от 185 руб. до 200 руб. за литр.