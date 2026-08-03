Развожаев пообещал не продавать АИ-92 в Крыму дороже 100 руб. за литр
С 4 августа возобновится свободная продажа всех видов топлива на сетях АЗС «АТАН» и «ТЭС» в Крыму. Стоимость бензина марки АИ-92 на них снизят и зафиксируют на отметке не выше 100 руб. за литр, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Во второй половине августа планируется зафиксировать цены на дизель и АИ-95 на том же уровне. По словам главы республики Сергея Аксенова, это произойдет после «реализации федеральных решений».
Дефицит топлива в Крыму возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», которые усложнили логистику. Увеличение расходов на доставку местным компаниям привело к росту стоимости топлива: в начале июля средняя цена составляла от 185 руб. до 200 руб. за литр.
Дефицит топлива в Крыму, о котором идет речь, не является уникальным явлением. Аналогичная ситуация с нехваткой бензина и дизельного топлива уже фиксировалась в августе-сентябре 2025 года, когда также наблюдались перебои с поставками и рост цен. Тогда власти региона также вводили ограничения на продажу топлива, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев призывал жителей отнестись к ситуации с пониманием и не создавать ажиотаж. Дефицит в прошлом году объяснялся загрузкой логистических сетей в курортный сезон, задержкой поездов с нефтепродуктами и снижением объемов производства на НПЗ.
Власти Крыма неоднократно обращались в Минэнерго РФ с просьбой увеличить пропускную способность паромной переправы и привлекать частные суда для своевременной доставки топлива. В ответ Минэнерго РФ заявляло о нормализации поставок и достаточном обеспечении региона топливом. Однако проблемы с логистикой, в том числе связанные с ударами по трассе «Новороссия», продолжают влиять на стабильность поставок. Власти региона также рассматривали дополнительные пути поставок топлива по суше.
В период прошлых кризисов местные власти вводили лимиты на продажу топлива (до 20-30 литров в одни руки), запрещали заправку в канистры и запускали интерактивные карты АЗС с информацией о наличии топлива. На данный момент, в рамках текущей ситуации, ограничения на свободную продажу топлива были введены в конце мая, и к середине июня свободная продажа осуществлялась лишь на ограниченном количестве АЗС.