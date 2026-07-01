В Крыму и Севастополе подскочили цены на топливо
Стоимость бензина на автозаправках в Севастополе выросла до 199 руб. за литр, в Крыму топливо отпускают в среднем по 185–200 руб., передает корреспондент “Ъ”. При этом в Крыму ряд заправочных станций открывают ненадолго продажу топлива без предупреждения, не указывая на табло цены. Бензин отпускают по 185 руб. за литр, дизтопливо — по 199 руб.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе-герое, как и в Крыму, до сих пор нет федеральных сетей и государственных АЗС, а частные местные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо. Он подчеркнул, что власти региона неоднократно проверяли ценообразование и оно соответствуют текущим реалиям.
Ограничения на отпуск топлива в Крыму действуют с конца мая. Физическим лицам разрешено приобретать не более 20 литров бензина АИ-92 за одну заправку, при этом заправка в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб. В Севастополе с 31 мая введена продажа топлива по QR-кодам, которые можно получить только в мессенджере Max.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в ближайшее время топливный кризис преодолеть не получится.
Проблема дефицита топлива в Крыму и Севастополе обострилась с конца мая 2026 года из-за трудностей с логистикой, вызванных ударами ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит через новые регионы. Это привело к значительному сокращению количества АЗС, продающих бензин, — примерно на 50% в Крыму и Севастополе. Власти региона рассматривают дополнительные пути поставок топлива по суше, чтобы стабилизировать ситуацию.
В сентябре 2025 года ситуация на внутреннем топливном рынке России в целом была критической, особенно в дефицитных регионах, таких как Крым и Дальний Восток. Тогда сложности с обеспечением бензином в Крыму начались в середине августа и усугубились в сентябре. Правительство Крыма договорилось с нефтяными трейдерами о фиксации цен на топливо на 30 дней и вводе ограничений на продажу — не более 30 литров в одни руки. Эти меры были призваны сдержать спекулятивный спрос и повысить доступность топлива.
Независимые операторы АЗС, как правило, оказываются в наиболее уязвимом положении во время кризисов, поскольку им приходится сталкиваться с более высокими оптовыми ценами и трудностями в получении топлива по сравнению с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Маржа на продаже бензина для них зачастую ниже необходимого уровня. Весной 2026 года аналитики также допускали нехватку топлива из-за простоев нефтеперерабатывающих заводов и накопленного отложенного спроса перед весенне-летним сезоном.