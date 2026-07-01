В Крыму и Севастополе подскочили цены на топливо

Стоимость бензина на автозаправках в Севастополе выросла до 199 руб. за литр, в Крыму топливо отпускают в среднем по 185–200 руб., передает корреспондент “Ъ”. При этом в Крыму ряд заправочных станций открывают ненадолго продажу топлива без предупреждения, не указывая на табло цены. Бензин отпускают по 185 руб. за литр, дизтопливо — по 199 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе-герое, как и в Крыму, до сих пор нет федеральных сетей и государственных АЗС, а частные местные компании с учетом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо. Он подчеркнул, что власти региона неоднократно проверяли ценообразование и оно соответствуют текущим реалиям.

Ограничения на отпуск топлива в Крыму действуют с конца мая. Физическим лицам разрешено приобретать не более 20 литров бензина АИ-92 за одну заправку, при этом заправка в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется на нужды коммунальных и социальных служб. В Севастополе с 31 мая введена продажа топлива по QR-кодам, которые можно получить только в мессенджере Max.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в ближайшее время топливный кризис преодолеть не получится.

Александр Дремлюгин, Симферополь