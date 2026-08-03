Площадь возгорания на складе Wildberries под Владимиром снизили до 3 тыс. кв. м

По состоянию на 20:00 площадь возгорания и задымления на складе Wildberries во Владимирской области удалось сократить до 3 тыс. кв. м отдельными очагами. Задействованные в тушении бригады из Подмосковья и Ивановской области возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Наши спасатели продолжат работу вплоть до полной ликвидации огня»,— добавил господин Авдеев в Telegram-канале.

Склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области попал под удар БПЛА сегодня утром. На объекте начался пожар, его локализовали на площади 100 тыс. кв. м. Пострадали четыре человека. Часть товаров при пожаре уцелела. СКР возбудил дело о теракте.