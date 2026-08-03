Площадь возгорания на складе Wildberries под Владимиром снизили до 3 тыс. кв. м
По состоянию на 20:00 площадь возгорания и задымления на складе Wildberries во Владимирской области удалось сократить до 3 тыс. кв. м отдельными очагами. Задействованные в тушении бригады из Подмосковья и Ивановской области возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Наши спасатели продолжат работу вплоть до полной ликвидации огня»,— добавил господин Авдеев в Telegram-канале.
Склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области попал под удар БПЛА сегодня утром. На объекте начался пожар, его локализовали на площади 100 тыс. кв. м. Пострадали четыре человека. Часть товаров при пожаре уцелела. СКР возбудил дело о теракте.
Инцидент на складе Wildberries во Владимирской области не является единичным случаем. В июле 2026 года Wildberries подвергался массированным атакам беспилотников, в результате которых были поражены логистические объекты компании в нескольких регионах России. Так, удары БПЛА фиксировались в Подмосковье (Электросталь, Коледино), Тамбовской области (Котовск), Краснодаре и Невинномысске. Общая площадь пострадавших объектов составила 802 тыс. кв. м, что эквивалентно 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. Из них четырем объектам может потребоваться полное восстановление.
В результате этих атак гибли и получали ранения сотрудники складов. Например, при ударах 18 июля по складам в Котовске и Электростали погибли восемь человек и пострадали более 50. Wildberries выплатила семьям погибших по 2 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — по 1 млн рублей. Компания перестроила логистические цепочки и запустила горячую линию для сотрудников и их родственников. В связи с атаками СКР возбуждал уголовные дела о терактах. Wildberries заявляла, что ее объекты оснащены средствами противовоздушной обороны, а сотрудники регулярно проходят тренировочные учения по эвакуации.