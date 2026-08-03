Индекс Мосбиржи отыграл июльский провал

3 августа индекс Московской биржи закрылся на отметке 2262,75 пункта, вернувшись к значениям месячной давности. Восстановление после падения, которое продолжалось предыдущие четыре месяца, началось в конце июля, после того как индекс рухнул ниже 1900 пунктов, он вырос более чем на 16%. Впрочем, индекс находится на 18% ниже значения начала года и на 225 пунктов ниже локального максимума, достигнутого в начале марта.

Тем не менее многие эмитенты смогли порадовать инвесторов. 3 августа котировки Сбербанка закрыли полностью дивидендный гэп, достигнув 279 руб., с 18 июля они подорожали на 13%. В безусловных лидерах последних трех недель оказались акции компании «Сегежа»: за день они выросли на 24%, с 17 июля — больше чем на 100%. Впрочем, они вернулись лишь к значениям конца июня. Похожая ситуация наблюдается и с акциями ГК «Самолет», которые с начала года также были аутсайдерами и подешевели в пять раз, обновляя исторические минимумы, за две недели они выросли в полтора раза, до 380 руб. Участники рынка отмечают, что резкий рост котировок по многим ценным бумагам объясняется продолжающимся закрытием коротких позиций, а также активной игрой спекулянтов.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что к концу июля ушел навес со стороны крупных игроков. «Все, кто хотел сбросить акции, уже сделали это»,— отмечает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Согласно обзору ЦБ, в марте—июне институциональные участники выступали ключевыми нетто-продавцами акций, суммарные продажи с их стороны превысили 100 млрд руб. Они продавали акции «большими пакетами, что оказывало большее давление на котировки», указывает господин Суверов. В то же время, по данным ЦБ, нетто-покупателями выступали физлица, суммарный объем их покупок за четыре месяца составил 117 млрд руб.

Подробнее — в материале «С рынка ушли продавцы».