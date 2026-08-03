С рынка ушли продавцы

В начале августа российский фондовый рынок нивелировал провал конца предыдущего месяца. Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) достиг 2263 пунктов, вернувшись к значениям начала июля. Рост отчасти связан с уходом крупных продавцов, а также продолжительным закрытием коротких позиций. В ближайшее время участники рынка ожидают поступления на счета инвесторов дивидендов крупных эмитентов, в том числе Сбербанка и ВТБ. Однако в отсутствие весомых фундаментальных причин на продолжение восстановления рынка рассчитывать не приходится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

3 августа индекс Московской биржи закрылся на отметке 2262,75 пункта, вернувшись к значениям месячной давности. Восстановление после падения, которое продолжалось предыдущие четыре месяца, началось в конце июля, после того как индекс рухнул ниже 1900 пунктов, он вырос более чем на 16%. Впрочем, индекс находится на 18% ниже значения начала года и на 225 пунктов ниже локального максимума, достигнутого в начале марта.

Тем не менее многие эмитенты смогли порадовать инвесторов. 3 августа котировки Сбербанка закрыли полностью дивидендный гэп, достигнув 279 руб., с 18 июля они подорожали на 13%. В безусловных лидерах последних трех недель оказались акции компании «Сегежа»: за день они выросли на 24%, с 17 июля — больше чем на 100%. Впрочем, они вернулись лишь к значениям конца июня. Похожая ситуация наблюдается и с акциями ГК «Самолет», которые с начала года также были аутсайдерами и подешевели в пять раз, обновляя исторические минимумы, за две недели они выросли в полтора раза, до 380 руб. Участники рынка отмечают, что резкий рост котировок по многим ценным бумагам объясняется продолжающимся закрытием коротких позиций, а также активной игрой спекулянтов.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что к концу июля ушел навес со стороны крупных игроков. «Все, кто хотел сбросить акции, уже сделали это»,— отмечает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Согласно обзору ЦБ, в марте—июне институциональные участники выступали ключевыми нетто-продавцами акций, суммарные продажи с их стороны превысили 100 млрд руб. Они продавали акции «большими пакетами, что оказывало большее давление на котировки», указывает господин Суверов. В то же время, по данным ЦБ, нетто-покупателями выступали физлица, суммарный объем их покупок за четыре месяца составил 117 млрд руб.

При этом участники рынка не рассчитывают на продолжение устойчивого роста. «На данный момент у рынка все еще нет фундаментальных причин для роста»,— указывает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров. Один из немногих факторов, которые поддерживают рынок,— это ожидание дивидендных выплат со стороны крупных игроков. По оценке аналитиков ВТБ, в ближайшие дни на счета клиентов должны поступить дивиденды сразу нескольких «голубых фишек» — ВТБ, «Дом.РФ», Сбербанка, «Транснефти», «Ростелекома». В общем объеме компании должны выплатить более 1 трлн руб., однако, по оценке аналитиков ВТБ, на акции в свободном обращении совокупно придет более 180 млрд. Старший аналитик по стратегии на российском рынке акций компании «Эйлер» Лидия Михайлова оценивает реинвестиции на рынок акций в размере около 300 млрд руб. При этом большая часть дивидендов, по ее мнению, «будет направлена в акции компаний финансового сектора, где средняя доходность на 12 месяцев составляет 14%».

Вместе с тем давление на рынок оказывают негативные ожидания по динамике ключевой ставки. Несмотря на то что в июле ЦБ вопреки прогнозу аналитиков снизил ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых, регулятор пересмотрел свой прогноз до конца года. По его оценке, средняя ключевая ставка по итогам года может составить 14,5–14,6%. Пересматривают прогнозы и участники рынка. Аналитики Альфа-банка повысили прогноз ключевой ставки на конец года с 13% до 13,5%. Кроме того, нестабильная ситуация на топливном рынке также заставляет осторожничать инвесторов. «В случае ухудшения ситуации инвесторы также могут перейти к продаже акций»,— указывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Андрей Ковалев