За день над Россией сбили 58 беспилотников

Силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск сбили 58 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и Черным морем.

Сегодня ВСУ атаковали Геленджик в Краснодарском крае. По официальным данным, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, пострадали более 40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

По данным оперштаба Белгородской области, за день при ударах ВСУ пострадали 16 человек, в том числе один ребенок. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал об одном пострадавшем в Рыльске.