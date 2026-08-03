Euronews: ФРГ развернула подразделение РЭБ на литовско-белорусской границе
Специальные подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Бундесвера работают на границе Литвы и Белоруссии. Они перехватывают радиосвязь и сигналы радиолокационных систем со стороны Минска, пишет Euronews.
Немецкие военные рассказали изданию, что, хотя они и действуют в боевом режиме, в их задачи входит прежде всего наблюдение за обстановкой на границе и радиосигналами.
Когда военнослужащих Бундесвера из этого подразделения развернули вдоль границы, не уточняется. Командир на условиях анонимности рассказал Euronews, что подразделение уже работало на границе в начале июля, когда литовские пограничники перехватили несколько БПЛА, летевших из Белоруссии.
Развертывание подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Бундесвера на границе Литвы и Белоруссии происходит на фоне усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе и ряда инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в приграничных районах. Германия в рамках укрепления восточного фланга НАТО размещает в Литве свою бригаду, переброска которой идёт с опережением графика.
За прошедший год Белоруссия неоднократно заявляла о нарушениях воздушного пространства беспилотниками, преимущественно на южных границах, а также фиксировала полёты разведывательной и пилотируемой авиации НАТО на западных рубежах. Кроме того, МИД Белоруссии выражал протест Литве в связи с инцидентом с БПЛА, который, по данным Минска, был запущен с территории Литвы и упал в Гродно. Белорусские власти расценили это как провокацию.
Использование средств РЭБ является частью более широкого комплекса мер по противодействию БПЛА и обеспечению безопасности. В самой Белоруссии также ведутся работы по усилению систем РЭБ. Например, в феврале 2025 года в рамках проверки боеготовности белорусской армии было предусмотрено активное использование средств радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления и противодействия беспилотникам.
Ситуация на границе осложняется напряженными отношениями между Белоруссией и соседними странами, включая Литву, которая является членом НАТО. Ранее Белоруссия выражала обеспокоенность наращиванием военной мощи НАТО у своих границ. Литовские пограничники также перехватывали БПЛА, летевшие со стороны Белоруссии.