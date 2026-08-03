Производителя российских телевизоров ГК «Квант» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) о признании банкротом ООО «Квант» — юрлица специализирующейся на сборке отечественных телевизоров группы компаний (ГК) «Квант» Михаила Етонова. Это следует из картотеки арбитражных дел. На заводах в Воронеже и Зеленограде компания производила продукцию под брендом Irbis.

С иском о признании ООО «Квант» банкротом «ДНС ритейл» обратилась в июне 2025 года. В феврале Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Тем же решением в третью очередь реестра требований кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб. В мае Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В начале мая были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В число крупнейших по объему требований кредиторов вошли ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса»), заявившее 230,7 млн руб., и торговец бытовыми электротоварами АО «Торговый дом ББК» (154,8 млн руб.).

По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, видеомониторов и видеопроекторов. 100% компании напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант-Сервис» принадлежит гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (3,3 млн руб. чистой прибыли годом ранее). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

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