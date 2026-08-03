Производителя российских телевизоров ГК «Квант» признали банкротом
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) о признании банкротом ООО «Квант» — юрлица специализирующейся на сборке отечественных телевизоров группы компаний (ГК) «Квант» Михаила Етонова. Это следует из картотеки арбитражных дел. На заводах в Воронеже и Зеленограде компания производила продукцию под брендом Irbis.
С иском о признании ООО «Квант» банкротом «ДНС ритейл» обратилась в июне 2025 года. В феврале Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Тем же решением в третью очередь реестра требований кредиторов была включена задолженность перед заявителем на 654,6 млн руб. В мае Арбитражный суд Москвы одобрил ходатайства 24 кредиторов о вступлении в банкротное дело ООО «Квант». В начале мая были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В число крупнейших по объему требований кредиторов вошли ООО «Лаборатория Алисы» (структура «Яндекса»), заявившее 230,7 млн руб., и торговец бытовыми электротоварами АО «Торговый дом ББК» (154,8 млн руб.).
По данным Rusprofile, ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 года в Зеленограде для производства телевизионных приемников, видеомониторов и видеопроекторов. 100% компании напрямую и через зеленоградское же ООО «Квант-Сервис» принадлежит гендиректору Михаилу Етонову. По итогам 2025 года выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (4,9 млрд руб. годом ранее), убыток — 387 млн руб. (3,3 млн руб. чистой прибыли годом ранее). Общая площадь производственных помещений «Кванта» в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. кв. м, в Зеленограде — 4,3 тыс. кв. м. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. кв. м соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.
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Банкротству ООО «Квант» предшествовала приостановка сборки телевизоров российского бренда Irbis в апреле 2025 года. В том же месяце входящее в ГК «Квант» ООО «Синоквант» отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров стоимостью 1,8 млрд рублей в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем.
Арбитражный суд Москвы в феврале 2026 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Квант» по иску ООО «ДНС ритейл». Помимо «ДНС ритейл», среди кредиторов значились ООО «Треолан», ООО «Мерлион», ООО «Атлас», ООО «Мтранс-ВРН» и ИФНС №35 по Москве. Ранее, в декабре 2025 года, суд уже взыскал с ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» более $870 тыс. долга, неустоек и пеней по иску ООО «Треолан».
Участники рынка связывают банкротство ООО «Квант» с высокой конкуренцией с китайскими поставщиками, поскольку производство в России обходится дороже. Ранее рассматривались варианты выкупа компании, и потенциальными покупателями назывались NexTouch, «Сбер» и «Яндекс». Однако в «Яндексе» заявляли, что не планируют приобретать завод в Воронеже, хотя ранее на площадке «Кванта» производились телевизоры с их операционной системой YaOS. В NexTouch подтвердили договоренности о приобретении актива, с целью возобновления производства телевизоров в России и модернизации мощностей для других типов продукции, включая сенсорные экраны.