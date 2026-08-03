В «Красном & Белом» оставили себе риски за повреждение товара при атаках БПЛА

Ритейлер «Красное & Белое» отозвал обращение к поставщикам, предполагающее отказ от ответственности в случае повреждения или уничтожения товаров из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом рассказали несколько собеседников «Ъ» среди производителей продуктов, пояснив, что решение было принято на совместном совещании. Информацию подтвердили в Рыбном союзе, сообщив, что считают вопрос урегулированным. В «Руспродсоюзе» говорят, что «Красное & Белое» начал отзывать дополнительное соглашение.

В самом «Красном & Белом» «Ъ» пояснили, что соглашение с поставщиками в предложенной ранее редакции подписываться не будет. Компания учтет обратную связь при дальнейшей доработке подходов к регулированию рисков в чрезвычайных обстоятельствах, уточнили там. Ритейлер рассчитывает выработать механизмы для сохранения бесперебойных поставок. Это могут быть резервные логистические маршруты, оперативное перераспределение товарных потоков или иные решения.

29 июля 2026 года стало известно, что «Красное & Белое» направил поставщикам предложение заключить дополнительное соглашение, снимающее с него необходимость расплачиваться за уничтоженный товар в случае атак БПЛА, работы средств ПВО, попадания снарядов и иных форс-мажорных обстоятельств.

Подробнее — в материале «Ритейлер ответит за товар».