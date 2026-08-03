В «Красном & Белом» оставили себе риски за повреждение товара при атаках БПЛА
Ритейлер «Красное & Белое» отозвал обращение к поставщикам, предполагающее отказ от ответственности в случае повреждения или уничтожения товаров из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом рассказали несколько собеседников «Ъ» среди производителей продуктов, пояснив, что решение было принято на совместном совещании. Информацию подтвердили в Рыбном союзе, сообщив, что считают вопрос урегулированным. В «Руспродсоюзе» говорят, что «Красное & Белое» начал отзывать дополнительное соглашение.
В самом «Красном & Белом» «Ъ» пояснили, что соглашение с поставщиками в предложенной ранее редакции подписываться не будет. Компания учтет обратную связь при дальнейшей доработке подходов к регулированию рисков в чрезвычайных обстоятельствах, уточнили там. Ритейлер рассчитывает выработать механизмы для сохранения бесперебойных поставок. Это могут быть резервные логистические маршруты, оперативное перераспределение товарных потоков или иные решения.
29 июля 2026 года стало известно, что «Красное & Белое» направил поставщикам предложение заключить дополнительное соглашение, снимающее с него необходимость расплачиваться за уничтоженный товар в случае атак БПЛА, работы средств ПВО, попадания снарядов и иных форс-мажорных обстоятельств.
Подробнее — в материале «Ритейлер ответит за товар».
Инцидент с «Красным & Белым» является частью более широкой тенденции, связанной с ростом рисков для логистической инфраструктуры. Аналогичные проблемы вынудили других крупных ритейлеров, таких как «Магнит» и X5, пересматривать свою работу с поставщиками и обсуждать возможность передачи им части функций по доставке товаров. Совокупная стоимость товаров на складах крупных ритейлеров может достигать десятков миллиардов рублей, и полностью покрыть эти риски самостоятельно не может ни одна из сторон.
Атаки беспилотников и форс-мажорные обстоятельства привели к значительному росту выплат по страхованию рисков террористических актов и диверсий, особенно в сегменте юридических лиц. Отмечается, что убыточность в этом сегменте высокая, и страховые компании ужесточают условия принятия риска, повышают тарифы и увеличивают франшизы. Чаще всего с крупными убытками от атак БПЛА сталкиваются предприятия топливно-энергетического комплекса, химической промышленности и производства удобрений.
Хотя интерес россиян к полисам, покрывающим ущерб от атак беспилотников, растёт, особенно в приграничных регионах, общественный спрос на подобное страхование не показывает существенного роста среди обычных граждан, которые по-прежнему надеются на компенсации от государства. Многие страховщики включают риски падения БПЛА в базовое покрытие полисов страхования недвижимости и ипотечных программ, но при определенных условиях включение военных рисков может увеличить размер премии на 20%.