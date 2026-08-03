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Вызванный в МИД Швеции российский дипломат рассказал об ударах Украины по ЗАЭС

Вызванный в шведский МИД временный поверенный в делах России объяснил позицию Москвы относительно ударов ВСУ. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Дипломат обратил внимание на «непрекращающиеся нападения киевского режима на Запорожскую АЭС». «Подчеркнули опасность, которую представляют подобные безответственные действия»,— заявили в посольстве (цитата по ТАСС).

Дипломата вызвали в МИД Швеции из-за ударов российской армии по Украине. Внешнеполитическое ведомство обвинило Россию в атаках на объекты гражданской инфраструктуры в стране.

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