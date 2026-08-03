МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России из-за ударов по Украине

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России. Поводом стали недавние удары по объектам на Украине, следует из заявления шведского ведомства.

Речь идет об ударах по Киеву 1 августа и Славянску 24 июля. В МИД Швеции утверждают, что были атакованы объекты гражданской инфраструктуры. «Осуждается агрессия России против Украины, а также недавние нарушения Россией воздушного пространства союзников»,— указано в сообщении.

Согласно заявлению Минобороны России, в ночь на 1 августа вооруженные силы страны нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и столичном регионе. Были поражены логистические центры, которые использовали ВСУ для хранения и доставки ракетного оружия, БПЛА, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.