Компании в июле разместили меньше облигаций, чем погасили

По данным Cbonds, в июле 2026 года корпоративные заемщики резко сократили активность на внутреннем рынке долга. За месяц они завершили 128 размещений облигаций на сумму 640 млрд руб. Это почти на 40% ниже результата июня и на 27% меньше, чем в июле 2025 года.

Кроме того, впервые с февраля объем размещений уступил объему погашений. По данным Cbonds, в июле эмитенты погасили и выкупили в рамках оферт облигации на 817 млрд руб. Управляющий директор—начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров оценивает ситуацию как результат временного совпадения крупного объема погашений и слабой активности на первичном рынке, а не как свидетельство того, что компании начали масштабно снижать долговую нагрузку. "Высокая стоимость денег заставляет бизнес осторожнее подходить к новым инвестициям и заимствованиям«,— отмечает он.

Вместе с тем в первом полугодии эмитенты привлекли 4,9 трлн руб., на 15% улучшив результат аналогичного периода 2025 года и на 16,2% превысив объем погашений. Как отмечает Эдуард Джабаров, многие предпочли не откладывать размещения и заранее закрыли потребность в финансировании. Кроме того, эмитенты осторожничали в преддверии июльского заседания Банка России. В июне регулятор снизил ставку на 0,25 п. п., до 14,25%, тогда как рынок ожидал снижения на 0,5 п. п. С учетом роста инфляции в июне на фоне роста цен на топливо аналитики рассчитывали, что на июльском заседании регулятор сохранит ставку на неизменном уровне. Как итог в преддверии заседания на рынке резко сократилось число размещений. К этому времени прекратил размещать гособлигации и Минфин.

Подробнее — в материале «Корпорации взяли краткосрочный отдых».