Мэр Краснодара рассказал о стихийном мемориале погибшим при ударе БПЛА 3 августа
Стихийный мемориал погибшим после удара БПЛА под Геленджиком появился в центре Краснодара. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов.
Стихийный мемориал погибшим при ударе БПЛА по Геленджику
Фото: Telegram канал Главы муниципального образования город Краснодар
Он опубликовал видео, на котором люди приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского в центре города. «Мы скорбим вместе со всем краем… В память о невинно погибших»,— подписал ролик господин Наумов.
ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. Какая территория стала целью удара, неизвестно. Как писал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА упали на людей в селе Архипо-Осиповка, что привело к семи жертвам. Еще более 40 человек пострадали.
Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».
Краснодарский край, где расположен Геленджик, регулярно подвергается атакам беспилотных летательных аппаратов. Инцидент под Геленджиком 3 августа 2026 года, приведший к человеческим жертвам и многочисленным пострадавшим, стал одним из подобных эпизодов. Например, 18 марта 2026 года Краснодар подвергся массированной атаке, в результате которой погиб один человек и были повреждены жилые дома. В декабре 2025 года в результате падения обломков БПЛА в Темрюкском районе были повреждены причалы и суда, а в Славянском районе пострадали два человека. В Краснодарском крае неоднократно объявлялась опасность атаки БПЛА, что приводило к временным ограничениям работы аэропортов, в том числе в Краснодаре.
Подобные стихийные мемориалы, как в Краснодаре, ранее возникали и в других городах России после ударов беспилотников. Например, в Брянске в марте 2026 года после атаки БПЛА, повлекшей гибель шести человек и ранение 42, был организован стихийный мемориал, куда люди приносили цветы и свечи.