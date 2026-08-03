Уголовное дело возбуждено после исчезновения самолета в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело после исчезновения легкомоторного самолета Cessna 182 на северо-востоке региона. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня самолет вылетел из поселка Мама Иркутской области для патрулирования пожарной обстановки в лесах. Однако экипаж судна вовремя не вышел на связь. На борту находились два человека.

Губернатор региона Игорь Кобзев уточнял, что самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50. В последний раз его координаты фиксировались в 13:58. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо.

Дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК). Оно расследуется органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.