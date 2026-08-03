Уголовное дело возбуждено после исчезновения самолета в Иркутской области
В Иркутской области возбуждено уголовное дело после исчезновения легкомоторного самолета Cessna 182 на северо-востоке региона. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, сегодня самолет вылетел из поселка Мама Иркутской области для патрулирования пожарной обстановки в лесах. Однако экипаж судна вовремя не вышел на связь. На борту находились два человека.
Губернатор региона Игорь Кобзев уточнял, что самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20:50. В последний раз его координаты фиксировались в 13:58. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо.
Дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК). Оно расследуется органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Уголовные дела по статье 263 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, часто возбуждаются после исчезновения или крушения самолетов. Например, в Иркутской области уже возбуждали подобные дела после пропажи самолета Ан-2 в 2020 году и крушения параплана в 2025 году, повлекшего гибель двух человек. Также в Амурской области в 2025 году возбуждали уголовное дело после пропажи самолета Ан-24 и в 2026 году после исчезновения вертолета Robinson.
Данная статья УК РФ применяется в случаях, когда инциденты повлекли за собой смерть людей или тяжкий вред здоровью. Так, по ч. 3 ст. 263 УК РФ было возбуждено дело после авиакатастрофы L-410 в Татарстане в 2021 году, в которой погибли 16 человек. В 2025 году по этой же части возбуждали дело в Красноярском крае после крушения Ан-2, при котором погибли оба пилота.
Следственные органы, такие как Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, регулярно расследуют подобные происшествия. В ходе таких расследований устанавливаются обстоятельства и причины инцидентов, включая технические неисправности или нарушения правил пилотирования. Эти действия направлены на предотвращение подобных ситуаций в будущем и привлечение виновных к ответственности.