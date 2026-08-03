Ульяновский сенатор поддержал действия по изъятию земель у бизнесмена из Дубая

Прокуратура Ульяновской области намерена вернуть в собственность региона ряд земельных участков, принадлежащих структурам, подконтрольным известному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову, проживающему сейчас в Дубае (ОАЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проживающий в Дубае самарский бизнесмен Алексей Шаповалов

Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ Проживающий в Дубае самарский бизнесмен Алексей Шаповалов

Фото: Михаил Новоселов / Коммерсантъ

Как следует из материалов Арбитражного суда Ульяновской области, иск региональной прокуратуры был подан в интересах правительства Ульяновской области в апреле этого года. В иске заместитель областного прокурора просит суд «истребовать в пользу Ульяновской области из незаконного владения» подконтрольных Алексею Шаповалову компаний ООО «Вертикаль» и ООО «Гранада» семь земельных участков общей площадью около 478,29 га в Железнодорожном районе Ульяновска. По ходатайству истца суд до принятия решения наложил обеспечительные меры, не позволяющие собственнику совершать отчуждение земель, а Росреестру производить какие-либо регистрационные действия с ними.

Известно, что участки были получены в 2010-е годы, но не используются.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», источники «Ъ» в правительстве региона отмечают, что региональное минимущества совместно с прокуратурой региона также анализирует ситуацию с земельными участками в Заволжском районе Ульяновска за проспектом Дружбы народов, которые с 2011 года также находятся в собственности структур, подконтрольных Алексею Шаповалову, но не используются и зарастают лесом. Защитники сквера Антонова в Ульяновске, на части которого городские власти планировали строительство жилкомплекса, предлагают оставить сквер в покое и найти законные способы возврата пустующих земель.

На публикацию «Ъ-Волга» об этой земельной проблеме отреагировал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов, заявивший, что поддерживает действия прокуратуры и региональной власти по возвращению земельных участков.

«Если суд придет к выводу, что земельные участки были приобретены с нарушением закона, значит правовую оценку должны получить не только действия нынешнего собственника, но и решения тех должностных лиц, которые допустили передачу этих земель в частные руки. Люди вправе знать, кто и на каком основании распорядился тем, что было предназначено для развития города. Это просто невозможно понять, как в 2010-е годы земли за проспектом Дружбы народов, которые по прежнему генплану были предназначены под развитие города, ушли в частные руки», — сказал Айрат Гибатдинов. Он также отметил, что категорически выступает против застройки части сквера Антонова многоквартирными домами, когда рядом есть пустующие земли, на которых должны размещаться новые жилые кварталы и парк на месте «горелого леса». «Само по себе сосредоточение тысяч гектаров земли в руках одной коммерческой структуры не отвечает интересам региона. Такие ресурсы должны работать на развитие сельского хозяйства, жилищного строительства и социальной инфраструктуры, а не служить инструментом извлечения прибыли», — добавил сенатор.

Сергей Титов, Ульяновск