Партии рассказали, как будут бороться за неопределившихся избирателей

Доля россиян, намеренных проголосовать на осенних выборах в Госдуму, но еще не определившихся с выбором, достигла максимума с начала года, свидетельствует свежий опрос ВЦИОМа. В этих условиях, как выяснил «Ъ», партии усиливают борьбу за неопределившегося избирателя. По оценке экспертов, наиболее вероятными претендентами на такой электорат являются «Единая Россия» (ЕР), КПРФ и «Новые люди» (НЛ).

По данным ВЦИОМа на 26 июля, доля респондентов, готовых проголосовать на выборах в Госдуму, но пока не решивших, за кого именно, достигла 14,7% (против 10,8% в январе). Это наивысший показатель с начала 2026 года.

Сегмент ситуативно голосующих избирателей, как правило, повторяет структуру общего голосования, поясняет глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Подробнее — в материале «Выбор для невыбравших».