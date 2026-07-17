ИТ-компании потратятся на кадры

“Ъ” узнал об итогах заключения крупными ИТ-компаниями соглашений с вузами. По установленным правилам, для сохранения аккредитации такие организации должны направлять учебным заведениям на поддержку ИТ-образования не менее 3% средств, сэкономленных за счет применения налоговых льгот. В итоге 450 компаний заключили более 1 тыс. соглашений на общую сумму 10 млрд руб. В тройке лидеров — HeadHunter (22 соглашения), «Яндекс» (21) и «АСКОН — Системы проектирования» (20). Самыми популярными вузами для сотрудничества стали НИУ ВШЭ (38 соглашений), Университет ИТМО (37) и МФТИ (34).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Крупные ИТ-компании для сохранения аккредитации (она дает право на налоговые льготы и отсрочку сотрудников от армии) в срок до 1 июня 2026 года должны были заключить минимум одно соглашение с вузом об оказании содействия в реализации образовательных ИТ-программ и направить им не менее 3% средств, сэкономленных в 2024 году на преференциях. Речь идет как о финансовой поддержке, так и о практическом участии компаний в подготовке кадров.

Как рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, в итоге 450 компаний заключили более 1 тыс. соглашений на сумму примерно 10 млрд руб. и представили планы образовательных мероприятий на этот год.

Такое требование касается только крупных организаций — c выручкой от 1 млрд руб. за год, числом сотрудников более 100 человек и пользующихся сниженными тарифами страховых взносов и/или льготной ставкой налога на прибыль.

«Вмененные» им мероприятия предусматривают разработку и актуализацию образовательных ИТ-программ, участие сотрудников в преподавании профильных дисциплин и проведение стажировок. Планируется, что инициатива охватит 140 тыс. студентов, из них 23 тыс. будут приглашены на стажировки и пройдут практическую подготовку в компаниях.

«Государство создало условия для развития ИТ-отрасли за счет введения мер поддержки, и сегодня мы видим встречный шаг со стороны бизнеса. Речь идет не только о финансировании. Самое важное — участие работодателей в образовательном процессе. Такой формат позволяет синхронизировать образование с реальными потребностями цифровой экономики»,— сказал “Ъ” Дмитрий Григоренко.

Больше всего соглашений с образовательными организациями заключили HeadHunter (22), «Яндекс» (21), «АСКОН — Системы проектирования» (20), КНС ГРУПП (входит в «ИКС Холдинг»,19) и «Ростелеком Информационные технологии» (15).

Самая востребованная пятерка вузов — НИУ ВШЭ (38 соглашений), университет ИТМО (37), МФТИ (34), УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина (31) и РТУ МИРЭА (30). Среди направлений для сотрудничества — машинное обучение, анализ данных, информационная безопасность, системы искусственного интеллекта.

«Нам важно получить экспертное мнение, опыт и знания коллег из ИТ-индустрии, чтобы сделать подготовку специалистов в этой сфере в вузе более качественной и ориентированной на современные запросы рынка труда. Наша цель — чтобы выпускник был востребован работодателем в первый же рабочий день, без дополнительного доучивания»,— пояснила “Ъ” исполняющая обязанности директора Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ) —РТФ УрФУ Татьяна Алферьева.

В HeadHunter отметили, что практико-ориентированный подход всегда был важной частью качественного образования, но в эпоху генеративного ИИ его значение особенно возрастает. «Технологии и требования к специалистам меняются очень быстро: по данным hh.ru, в 60% ИТ-вакансий от кандидатов требуются навыки, которые вузы зачастую не успевают интегрировать в программы из-за темпов обновления технологий. Участие ИТ-компаний позволяет дополнять сильную академическую подготовку актуальным опытом отрасли, знакомить студентов с реальными задачами и инструментами»,— говорят в компании.

Венера Петрова