Власти прорабатывают замену обеспечительного платежа при импорте из стран ЕАЭС
Ответственные за функционирование системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) ведомства прорабатывают вопрос использования банковской гарантии в качестве альтернативы используемому сейчас обеспечительному платежу при импорте товаров из ЕАЭС, сообщили “Ъ” в пресс-службе Минфина. «По итогам этой работы будут сформированы согласованные предложения»,— отметили в министерстве, не назвав возможные сроки принятия решения.
Импортеры, ввозящие в РФ товары из других стран союза автотранспортом, с 1 июля обязаны вносить на счет ФНС обеспечительный платеж, равный сумме НДС и акциза по поставке. Так власти получают уверенность в том, что товар после ввоза не «исчезнет», отправившись, например, в адрес фирм-однодневок, и бюджет в полном объеме получит положенные таможенные платежи.
От обязанности вносить такой аванс освобождены надежные с точки зрения регуляторов участники рынка: импортеры со статусом уполномоченных экономических операторов, а также компании, подключенные к налоговому мониторингу ФНС и тем самым открывшие налоговикам свою отчетность.
Подробнее — в материале «Импортеры хотят гарантий».
Введение обеспечительного платежа для импортеров из стран ЕАЭС, прорабатываемое Минфином как альтернатива банковской гарантии, является частью более широких усилий по борьбе с нелегальным импортом и обелению экономики. С 1 апреля 2026 года введена Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), обязывающая импортеров подавать сведения и получать QR-код для беспрепятственного ввоза грузов автотранспортом. Цель этой системы — не допустить исчезновения товаров, отправленных фирмам-однодневкам, и обеспечить получение бюджетом таможенных платежей, включая НДС и акцизы.
Проблема нелегального импорта через страны ЕАЭС стала особенно актуальной после 2022 года, когда на фоне санкций значительно сократился официальный таможенный импорт, при этом внутреннее потребление импортных товаров оставалось на прежнем уровне. Это указывало на рост потока товаров через таможенный союз ЕАЭС без должного контроля. Власти стремятся усилить контроль за товарами, чтобы защитить внутренний рынок от контрафакта и небезопасной продукции, а также увеличить налоговые поступления.
Банковские гарантии, предлагаемые в качестве альтернативы обеспечительному платежу, считаются менее обременительными для бизнеса, поскольку позволяют импортерам не отвлекать оборотный капитал, который в ином случае замораживается на счетах ФНС до завершения камеральных проверок. Стоимость банковской гарантии может быть значительно ниже, чем расходы на замещение изъятых из оборота средств кредитами, что снижает финансовую нагрузку на импортеров. Это особенно важно для некрупных компаний, для которых обеспечительный платеж создает кассовые разрывы и увеличивает конечную стоимость товаров для потребителя.