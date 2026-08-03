Отельер сослался на судью

В Краснодаре суд начал первую стадию банкротства Андрея Марченко, бывшего владельца сети отелей Marton, имеющего недоимку по налогам более чем на 385 млн руб. Бизнесмен просил суд признать его ненадлежащим ответчиком и заменить в процессе на бывшего судью Верховного суда РФ Виктора Момотова, который фактически был компаньоном господина Марченко и вместе с ним лишился имущества по иску Генпрокуратуры. Суд счел такой шаг невозможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец российской сети отелей «Мартон» Андрей Марченко (2017 год)

Фото: Игорь Чураков Владелец российской сети отелей «Мартон» Андрей Марченко (2017 год)

Фото: Игорь Чураков

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру реструктуризации долгов предпринимателя Андрея Марченко, бывшего владельца сети отелей Marton, определение опубликовано в картотеке суда. В реестр включены требования ФНС на 385,9 млн руб., в том числе 258,4 млн руб. основного долга, а также пени и штрафы.

Задолженность господина Марченко возникла после доначисления налогов в связи с выявленными схемами дробления бизнеса, позволявшими бизнесмену незаконно применять упрощенную схему налогообложения.

С заявлением о банкротстве Андрея Марченко в Арбитражный суд ДНР в декабре 2024 года обратилась инспекция ФНС, работающая на новых территориях, куда господин Марченко уехал из Краснодара. В 2025 году дело о банкротстве вернулось в Краснодар, процесс многократно откладывался из-за уточнения сумм задолженности.

В мае текущего года Андрей Марченко направил в АСКК возражения на исковое заявление, в котором он сообщил, что все принадлежавшее ему имущество изъято. Бизнесмен сослался на решение Останкинского райсуда Москвы, который в октябре 2025 года вынес решение об обращении в казну РФ активов стоимостью 9 млрд руб., принадлежавших Андрею Марченко, в том числе гостиниц сети Marton.

Вторым ответчиком по делу был привлечен бывший судья Верховного суда РФ и председатель Совета судей России Виктор Момотов. Имущество Андрея Марченко и Виктора Момотова было обращено в доход РФ по иску Генпрокуратуры, которая выявила нарушение господином Момотовым антикоррупционных норм: высокопоставленный судья длительное время фактически вел бизнес совместно с господином Марченко, оказывая тому покровительство.

Экс-владелец сети Marton заявил, что у него не может быть задолженности, так как отсутствует имущество. Однако Арбитражный суд Краснодарского края отклонил этот довод, указав, что изъятие имущества не освобождает бизнесмена от уплаты уже имеющейся налоговой задолженности.

Вместе с возражениями на иск Андрей Марченко направил в АСКК ходатайство о признании его ненадлежащим ответчиком и о замене на надлежащего ответчика — Виктора Момотова.

Бизнесмен сослался на то же решение Останкинского райсуда, который привлек господина Момотова ответчиком, признав фактическое участие высокопоставленного судьи в бизнесе.

Арбитражный суд Краснодарского края счел этот довод неосновательным, указав, что понятие «должник» в процессе о банкротстве не совпадает с понятием «ответчик». Суд указал, что должник — это участник процедуры банкротства, определяющим критерием в которой является личность должника, а не складывающиеся с его участием правоотношения.

Следующее заседание суда назначено на 11 ноября.

Анна Перова, Краснодар