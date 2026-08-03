Налоговая взялась за бизнес

Налоговая стала чаще приезжать в компании с проверками. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, количество таких инспекций увеличилось кратно. Кроме того, крупный бизнес сталкивается с серьезными доначислениями. Для некоторых организаций размеры оказались сопоставимы с годовой выручкой и прибылью, пишут «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Контроль со стороны Федеральной налоговой службы действительно стал жестче, отмечает партнер компании TaxAdvisor Антон Никифоров:

«Такие случаи действительно бывают: сумма доначислений может исчисляться миллиардами рублей. При выездной налоговой проверке инспекция вправе проверить 3 налоговых периода, предшествующих ее назначению, поэтому итоговые начисления могут оказаться очень значительными. Еще один риск связан с инвестиционными налоговыми льготами. Крупные компании, реализующие масштабные проекты, могут их получать, однако налоговые органы нередко проверяют, не были ли условия для льготы созданы искусственно. В таких случаях применяется статья 54.1 Налогового кодекса, а если инспекция приходит к выводу о намеренном получении необоснованной налоговой выгоды, дополнительно начисляется штраф в размере 40%».

Как отмечают в РСПП, чаще всего крупный бизнес сталкивается с доначислениями налогов из-за совмещения или задвоения льготных режимов. Стимулировать инвестиции на фоне чрезмерно жесткого налогового администрирования крайне сложно, подчеркнул Александр Шохин. Также повышаются сборы для импортеров и логистических сервисов при прохождении таможенного контроля, рассказывает старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло:

Как отмечают в РСПП, чаще всего крупный бизнес сталкивается с доначислениями налогов из-за совмещения или задвоения льготных режимов. Стимулировать инвестиции на фоне чрезмерно жесткого налогового администрирования крайне сложно, подчеркнул Александр Шохин. Также повышаются сборы для импортеров и логистических сервисов при прохождении таможенного контроля, рассказывает старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло:

«Главная проблема наших клиентов-импортеров — доначисление таможенных платежей. Чаще всего это связано с тем, что таможня считает заявленную стоимость товара недостоверной. На втором месте — переклассификация товаров с более высокой пошлиной или полной ставкой НДС. Третья причина — вопросы, связанные с подтверждением происхождения товара и применением преференций. Именно по этим 3 направлениям и приходятся основные претензии.

За последние три года суммы доначислений исчисляются сотнями миллионов рублей. Это серьезные деньги и, конечно, не добавляет бизнесу оптимизма. Кроме того, заметно выросло число камеральных проверок. Налоговые органы сверяют данные контрагентов: если у одной стороны отражен расход, проверяют, есть ли у другой соответствующий доход, анализируют цепочки НДС, порядок расчетов, запрашивают договоры, счета, акты выполненных работ и другие документы».

По данным ФНС, в первом квартале поступления от бизнеса выросли почти на треть — казна получила рекордный 1 трлн руб. налогов с прибыли организаций.

Анжела Гаплевская