Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал игроком «Челси»

Английский полузащитник Джордан Хендерсон подписал контракт с лондонским футбольным клубом «Челси». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Фото: Chelseafc Джордан Хендерсон

Фото: Chelseafc

Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два года. В прошлом сезоне он выступал за «Брентфорд» и забил один гол в 34 матчах за клуб. Ранее команда объявила о расторжении договора с футболистом по взаимному согласию сторон.

С 2011 по 2023 год Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль», вместе с которым завоевал восемь трофеев, в том числе выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Также полузащитник представлял английские «Сандерленд» и «Ковентри», саудовский «Аль-Иттифак» и нидерландский «Аякс».

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Фулхэмом». В июне главным тренером лондонцев стал Хаби Алонсо.

Арнольд Кабанов