Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон стал игроком «Челси»
Английский полузащитник Джордан Хендерсон подписал контракт с лондонским футбольным клубом «Челси». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Джордан Хендерсон
Фото: Chelseafc
Соглашение с 36-летним игроком рассчитано на два года. В прошлом сезоне он выступал за «Брентфорд» и забил один гол в 34 матчах за клуб. Ранее команда объявила о расторжении договора с футболистом по взаимному согласию сторон.
С 2011 по 2023 год Джордан Хендерсон выступал за «Ливерпуль», вместе с которым завоевал восемь трофеев, в том числе выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. Также полузащитник представлял английские «Сандерленд» и «Ковентри», саудовский «Аль-Иттифак» и нидерландский «Аякс».
В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги «Челси» на выезде сыграет с «Фулхэмом». В июне главным тренером лондонцев стал Хаби Алонсо.
В период смены владельца с Романа Абрамовича на консорциум во главе с Тоддом Бёли «Челси» значительно увеличил инвестиции в игроков, потратив около 550 млн фунтов стерлингов на усиление состава в течение двух трансферных окон, а за три года на покупку новых игроков было израсходовано более 1,2 млрд евро. Тем не менее, клуб столкнулся с трудностями, завершив один сезон в нижней половине таблицы, а в другом лишь вышел в еврокубки, но не в Лигу чемпионов. Это привело к частым сменам тренеров: за два года сменилось шесть наставников.
Значительные расходы на трансферы не принесли желаемых результатов, и клуб вынужден избавляться от игроков для улучшения финансовой отчетности, особенно с учетом правил амортизации. До смены владельца в 2003 году «Челси» также был известен частой сменой главных тренеров. В 2021 году клуб столкнулся с проблемами из-за вспышки коронавируса и травм, что сказалось на составе команды.