В ВС подтвердили возможность строить гостевые дома на участках под ИЖС

Верховный суд (ВС) РФ вынес решение по жалобе двух жителей Анапы, судившихся с местными властями за право содержать гостевой дом на участке под индивидуальное жилое строительство (ИЖС). По мнению чиновников, на таких землях сдача жилья в аренду не предполагается, и эту позицию подтвердили суды двух инстанций. Жители Анапы же ссылались на нормы нового закона о легализации гостевых домов, и в ВС постановили, что для их коммерческой деятельности менять целевое назначение земельного участка в кадастре не надо.

О вынесении решения по жалобе владельцев гостевого дома ВС сообщил 3 августа на своем сайте, не уточняя кто и даже откуда заявители. Как выяснил “Ъ”, это разбирательство идет с октября 2024 года, когда в Анапский городской суд обратилась администрация муниципального образования Анапы. Предметом тяжбы стал земельный участок площадью 700 кв. м под ИЖС, на котором в 2004 году был построен пятиэтажный жилой дом площадью 878,4 кв. м.

Как следует из материалов суда, этим жильем в равных долях владеют горожане Игорь Деревенец и Геннадий Пазников. Местные власти через некоторое время после постройки обнаружили, что дом используется как гостевой и сдается внаем. Чиновники обратились в суд, сочтя, что собственники используют здание не по назначению, так как вид разрешенного использования участка не предполагает «услуг коммерческой деятельности». Администрация Анапы также жаловалась, что спорное здание создает угрозу жизни и здоровью горожан. Анапский горсуд в марте 2025 года отказал в иске чиновникам, сославшись на пропуск исковой давности в три года и отметив, что власти еще в 2015 году выступали с похожими претензиями. Также в рамках разбирательства в первой инстанции была проведена экспертиза, показавшая, что дом построен с учетом всех норм и требований. Но Краснодарский краевой суд отменил это решение, удовлетворив иск и согласившись с аргументацией чиновников, что разрешенный вид использования не подразумевает сдачи жилья внаем. Это решение поддержал в марте 2026 года и Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. При этом в последней инстанции отметили, что ответчики де-факто используют участок в коммерческих целях, но платят земельный налог как за жилье по более низкой ставке.

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