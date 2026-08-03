Прибыль микроэлектронного холдинга ПАО «Элемент» сократилась вдвое

Выручка крупнейшей микроэлектронной компании России ПАО «Элемент» по РСБУ по итогам первых шести месяцев 2026 года составила 788,8 млн руб. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда выручка составила 1,4 млрд руб., следует из данных в центре раскрытия информации.

Чистая прибыль ГК «Элемент» за первое полугодие 2026 года также сократилась почти вдвое: с 1,4 млрд руб. в первом полугодии 2025 года до 693 млн в первом полугодии 2026 года. Себестоимость продаж сократилась с 529,6 млн до 296,2 млн руб.

В мае 2024 года компания провела IPO. В январе “Ъ” писал, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю в 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%. В июле «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%. “Ъ” отправил запрос в ГК «Элемент».

Ника Сизова