Прибыль микроэлектронного холдинга ПАО «Элемент» сократилась вдвое
Выручка крупнейшей микроэлектронной компании России ПАО «Элемент» по РСБУ по итогам первых шести месяцев 2026 года составила 788,8 млн руб. Это на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда выручка составила 1,4 млрд руб., следует из данных в центре раскрытия информации.
Чистая прибыль ГК «Элемент» за первое полугодие 2026 года также сократилась почти вдвое: с 1,4 млрд руб. в первом полугодии 2025 года до 693 млн в первом полугодии 2026 года. Себестоимость продаж сократилась с 529,6 млн до 296,2 млн руб.
В мае 2024 года компания провела IPO. В январе “Ъ” писал, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю в 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%. В июле «Сбер» довел долю в капитале «Элемента» до 49,8%. “Ъ” отправил запрос в ГК «Элемент».
Сокращение выручки и прибыли ПАО «Элемент» в первом полугодии 2026 года до 788,8 млн руб. и 693 млн руб. соответственно, последовало за предыдущими периодами, в которых также наблюдалось снижение финансовых показателей. Так, по итогам 2025 года выручка ПАО «Элемент» составила 38,6 млрд руб., что на 12% меньше предыдущего года, а чистый убыток достиг 2,3 млрд руб. против 8,2 млрд руб. прибыли годом ранее. В первом полугодии 2025 года выручка сократилась на 19% до 16,1 млрд руб., чистая прибыль упала на 47,3% до 2 млрд руб., а EBITDA сократилась на 36% до 3,6 млрд руб.
Эти тенденции происходят на фоне продолжающейся консолидации рынка электронной техники. Аналитики отмечают, что в текущих экономических условиях выживают лишь те компании, у которых есть достаточные ресурсы для поддержания и развития решений. Крупные игроки, такие как ГК «Элемент», наращивают свое присутствие на рынке, в то время как мелкие игроки либо исчезают, либо становятся нишевыми. Предполагается, что рынок будет консолидироваться вокруг трех-четырех ключевых игроков, которые займут до 80% рынка.
ГК «Элемент», созданная в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха», объединяет около 30 предприятий, включая завод «Микрон». В мае 2024 года компания провела IPO. В начале 2026 года АФК «Система» продала свою долю в 37,6% «Сберу», который затем увеличил свою долю до 49,8%.