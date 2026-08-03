Роман «Колокольчики Достоевского» Носова вошел в шорт-лист «Большой книги»

Роман лауреата Нацбеста (2015) Сергея Носова «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» стал одним из финалистов литературной премии «Большая книга». Книга состоит из писем, которые герой адресует лечащему врачу в «кабинет, где растет мирт». Письма — заявка на книгу «о самом себе».

Роман состоит из писем, которые герой адресует лечащему врачу в «кабинет, где растет мирт». Письма — заявка на книгу «о самом себе». Поверив, что и автор, и читатель — соучастники и укрыватели убийства, она то ли пошла сдаваться с повинной, то ли сама слегла. Ее сменила сестра-близнец Кира Степановна, которой тоже многое предстоит вытерпеть от взбесившегося человекотекста. А может, и не сменила, а может, и не близнец. Вот у героя тоже есть брат-близнец, который якобы подменяет его на больничной койке.

Увлекательнее всего игра в несохранившиеся романы, примыкающие к «Преступлению и наказанию», которые мог бы написать Достоевский. Подобно тому, как от иных пьес троянского цикла Софокла сохранилось по одной строфе, так и по несколько строк, разбросанных по тексту, посвящены умершей невесте Раскольникова или удавившемуся Филиппу, лакею Свидригайлова. Носов вдохновенно домысливает их линии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Литературоведение в стадии обострения».