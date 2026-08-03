Роман «Колокольчики Достоевского» Носова вошел в шорт-лист «Большой книги»
Роман лауреата Нацбеста (2015) Сергея Носова «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» стал одним из финалистов литературной премии «Большая книга». Книга состоит из писем, которые герой адресует лечащему врачу в «кабинет, где растет мирт». Письма — заявка на книгу «о самом себе».
Роман состоит из писем, которые герой адресует лечащему врачу в «кабинет, где растет мирт». Письма — заявка на книгу «о самом себе». Поверив, что и автор, и читатель — соучастники и укрыватели убийства, она то ли пошла сдаваться с повинной, то ли сама слегла. Ее сменила сестра-близнец Кира Степановна, которой тоже многое предстоит вытерпеть от взбесившегося человекотекста. А может, и не сменила, а может, и не близнец. Вот у героя тоже есть брат-близнец, который якобы подменяет его на больничной койке.
Увлекательнее всего игра в несохранившиеся романы, примыкающие к «Преступлению и наказанию», которые мог бы написать Достоевский. Подобно тому, как от иных пьес троянского цикла Софокла сохранилось по одной строфе, так и по несколько строк, разбросанных по тексту, посвящены умершей невесте Раскольникова или удавившемуся Филиппу, лакею Свидригайлова. Носов вдохновенно домысливает их линии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Литературоведение в стадии обострения».
Литературная премия «Большая книга» существует с 2005 года и является одной из самых престижных в России, присуждаемой за лучшее прозаическое произведение на русском языке. В XXI сезоне на соискание премии было выдвинуто 465 работ, из них в длинный список попало 40 произведений. Короткий список, как в случае с романом Сергея Носова «Колокольчики Достоевского», формируется из 15 финалистов, которые соревнуются в двух основных номинациях: «Нон-фикшн» и «Художественная проза».
Победители премии, ранее определявшиеся по трем призовым местам, теперь выбираются по одному в каждой из двух основных номинаций. Каждый лауреат получает по 3 миллиона рублей. С 2025 года действуют новые правила, согласно которым победитель в одной номинации больше не сможет претендовать на победу в ней же повторно. Также с прошлого года в шорт-листе преобладают новые имена, так как многие прежние лауреаты взяли паузу в участии или писательстве.
«Большая книга» традиционно объявляет длинный список в апреле, а короткий список — в июне. Имена победителей обычно становятся известны в начале декабря. Помимо основных номинаций, премия включает дополнительные, такие как «Выбор читателей», «Выбор поколения» и «За вклад в литературу». В XXI сезоне также появилась новая номинация «Большая книга: лидер продаж», присуждаемая книжной сетью «Читай-город» на основе объемов продаж.