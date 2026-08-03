Литературоведение в стадии обострения

Роман лауреата Нацбеста (2015) Сергея Носова «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» — один из финалистов литературной премии «Большая книга». Новую работу писателя, считающегося продолжателем «петербургского текста», читал Михаил Трофименков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Сергея Носова

Фото: Издательство АСТ «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа» Сергея Носова

Фото: Издательство АСТ

«Петербургский текст» русской литературы завершила сто лет назад проза Константина Вагинова, к которому у Носова, пишущего о потерянных интеллигентах в гротескных обстоятельствах, явно лежит душа. Все прочее с тех пор лишь примечания к этому тексту и примечания к примечаниям. Порой изумительно глубокие и озорные, как «Колокольчики».

Итак, во время чтения лекции «Как у Достоевского получается» одного литературоведа накрыло. Он понял, что он — не он, а роман «Преступление и наказание». Не в вульгарном смысле, боже упаси. Никаких тебе «не листайте меня грязными пальцами». Нет, он — «среда обитания образов Достоевского», и в таком качестве доставлен в лечебницу, хотя «лечить роман невозможно», да и социально герой не опасен.

Роман состоит из писем, которые герой адресует лечащему врачу в «кабинет, где растет мирт». Письма — заявка на книгу «о самом себе».

Разъяснения диалектики отношений автора, персонажей и читателя (порой герои не верят в автора, порой автор неэтично с ними обращается: пора создавать «Профсоюз литературных героев») выводят доктора Евгению Львовну из строя.

Поверив, что и автор, и читатель — соучастники и укрыватели убийства, она то ли пошла сдаваться с повинной, то ли сама слегла. Ее сменила сестра-близнец Кира Степановна, которой тоже многое предстоит вытерпеть от взбесившегося человекотекста. А может, и не сменила, а может, и не близнец. Вот у героя тоже есть брат-близнец, который якобы подменяет его на больничной койке.

Все это, как всегда у Носова, зыбко, несколько неряшливо и ничем не кончается, что в данном случае никак не умаляет достоинства текста. Психиатрическая коллизия — идеальная рамка для россыпи блестящих наблюдений над «Преступлением и наказанием». Алиби для Носова, который, не желая вступить на поле академического литературоведения, подал свои мозаичные прозрения вот в таком вот виде. Да, типа, я литературовед, но сумасшедший. Или: да, я сумасшедший, но все же литературовед.

Творческая лаборатория писателя, говорите? Работу над романом Достоевский начал на пароходе, возвращаясь в Петербург из Висбадена через Копенгаген. И когда Раскольников пробирается по лестнице, избегая хозяйки, которой безбожно задолжал, это же сам Федор Михайлович пробирается по лестнице отеля в Висбадене, где его, проигравшегося в пух и прах, владелец взял в заложники. А прямо с парохода, прочитав в пути об убийстве ростовщика топором, Достоевский идет к ростовщику Готфридту закладывать отцовские золотые часы. Раскольников заложит серебряные и тоже отцовские, но среди его кровавой добычи окажутся часы именно золотые, да и прочие вещички, заложенные в разное время по жизни самим Достоевским.

Увлекательнее всего игра в несохранившиеся романы, примыкающие к «Преступлению и наказанию», которые мог бы написать Достоевский.

Подобно тому, как от иных пьес троянского цикла Софокла сохранилось по одной строфе, так и по несколько строк, разбросанных по тексту, посвящены умершей невесте Раскольникова или удавившемуся Филиппу, лакею Свидригайлова. Носов вдохновенно домысливает их линии.

А вот семья портного Капернаумова, у которого Соня снимает комнату. Это даже не герои второго плана, а, как говорят в кино, немая групповка. Но, собрав все упоминания о них, Носов убеждает: «Капернаумовы как пришельцы на этой земле. Есть в них что-то безусловно ангельское». И еще мелочь, которую читатель обычно пропускает: звать доктора к смертному одру Катерины Ивановны бежит «сам Капернаумов», о котором десятью строками выше было сказано, что он хромой, кривой и заика.

«Отсюда шаг один до Ионеску». И до Тома Стоппарда, и до Хармса, и до Булгакова, предчувствие которых Носов находит в «ПиН». А если что не так, с него взятки гладки: это не он, это все сумасшедший литературовед. Там еще много всего, включая догадку о содомской природе Порфирия Петровича (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Да что он тут навертел» — эти свои предсмертные слова ростовщица адресует, по Носову, не столько Раскольникову, сколько Достоевскому. То же самое можно со всем уважением адресовать самому Носову: навертел так навертел.

Сергей Носов. «Колокольчики Достоевского: записки сумасшедшего литературоведа». — М.: АСТ:РЕШ, 2025.