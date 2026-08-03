Российские синхронистки принесли сборной первое золото чемпионата Европы

Российские синхронистки завоевали золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в произвольной программе командных соревнований. За свое выступление они получили 285,0346 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские синхронистки в финале чемпионата Европы в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Российские синхронистки в финале чемпионата Европы в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В состав команды вошли Майя Дорошко, Кира Черезова, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место заняла сборная Испании, набравшая 282,3541 балла. Тройку лучших замкнула итальянская команда, которая показала результат 256,1558 балла.

Медаль синхронисток стала первой наградой высшего достоинства для российской команды на этом турнире. Ранее спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, взяли три серебра и три бронзы.

Чемпионат Европы проходит в Париже. Турнир завершится 16 августа.

Арнольд Кабанов