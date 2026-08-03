Александра Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении

Суд в Москве вынес приговор по пятому по счету уголовному делу в отношении бывшего сенатора, крупного петербургского предпринимателя Александра Сабадаша. Ему вменяли в вину хищение долей одной из компаний и растрату при банкротстве другой на общую сумму около 800 млн руб. Оба преступления фигурант, по версии следствия, организовал, находясь в СИЗО. Бизнесмен получил двенадцать с половиной лет колонии. Его юрист, признанная соучастницей преступлений, получила с учетом предыдущих приговоров десять с половиной лет, а бухгалтер осуждена заочно.

По версии обвинения, находясь в СИЗО по своим предыдущим делам, Александр Сабадаш создал преступную группу, целью которой была продажа имущества компании-банкрота экс-сенатора ООО «Фьорд» по несогласованной с кредитором, банком «Таврический», цене. Стоимость активов, по версии следствия, была оценена злоумышленниками всего в 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, она составляла 800 млн руб.

Сам господин Сабадаш вину не признавал. По его версии, банк «Таврический» использовал санацию для рейдерского захвата его бизнеса. Он также заявил, что менеджмент банка «десятилетиями» инициировал его уголовное преследование, ссылаясь на хищения 2014 года.

В результате суд признал достоверной версию следствия, посчитал бывшего сенатора виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Татьяна Падалко путем сложения с имевшимися у нее приговорами получила десять с половиной лет колонии. Анна Морозова получила три с половиной года колонии заочно с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее ребенку 2025 года рождения исполнится 14 лет. Также суд постановил взыскать с фигурантов 897 млн руб. в счет возмещения ущерба.

Подробнее — в материале «Пятое дело „водочного короля“».