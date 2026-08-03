Александра Сабадаша приговорили к 12 годам колонии по делу о хищении
Суд в Москве вынес приговор по пятому по счету уголовному делу в отношении бывшего сенатора, крупного петербургского предпринимателя Александра Сабадаша. Ему вменяли в вину хищение долей одной из компаний и растрату при банкротстве другой на общую сумму около 800 млн руб. Оба преступления фигурант, по версии следствия, организовал, находясь в СИЗО. Бизнесмен получил двенадцать с половиной лет колонии. Его юрист, признанная соучастницей преступлений, получила с учетом предыдущих приговоров десять с половиной лет, а бухгалтер осуждена заочно.
По версии обвинения, находясь в СИЗО по своим предыдущим делам, Александр Сабадаш создал преступную группу, целью которой была продажа имущества компании-банкрота экс-сенатора ООО «Фьорд» по несогласованной с кредитором, банком «Таврический», цене. Стоимость активов, по версии следствия, была оценена злоумышленниками всего в 1,5 млн руб., тогда как, по подсчетам следствия, она составляла 800 млн руб.
Сам господин Сабадаш вину не признавал. По его версии, банк «Таврический» использовал санацию для рейдерского захвата его бизнеса. Он также заявил, что менеджмент банка «десятилетиями» инициировал его уголовное преследование, ссылаясь на хищения 2014 года.
В результате суд признал достоверной версию следствия, посчитал бывшего сенатора виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Татьяна Падалко путем сложения с имевшимися у нее приговорами получила десять с половиной лет колонии. Анна Морозова получила три с половиной года колонии заочно с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее ребенку 2025 года рождения исполнится 14 лет. Также суд постановил взыскать с фигурантов 897 млн руб. в счет возмещения ущерба.
Подробнее — в материале «Пятое дело „водочного короля“».
Правоохранительные органы регулярно возбуждают уголовные дела о хищениях средств. При этом суммы хищений могут быть весьма значительными. Например, известно об уголовном деле о хищении почти 2 млрд рублей на госзакупках для Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Е.Н. Мешалкина. Также возбуждались дела о хищении 250 млн рублей у «Аэрофлота» при оказании юридических услуг и о хищении более 2,9 млрд рублей при заключении госконтрактов на ремонт и строительство дорог.
В некоторых случаях хищения совершаются лицами, находящимися в заключении, или с использованием поддельных документов. Например, за год, пока бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь находился в СИЗО, злоумышленники сняли с его банковского счета 30 млн рублей, использовав поддельный паспорт и дубликат сим-карты. Другой случай — хищение 136 млн рублей с зарубежного счета Олега Митволя через фальшивую доверенность. Подобные действия могут квалифицироваться как кража в особо крупном размере и приготовление к мошенничеству.
Возмещение ущерба по таким делам является распространённой практикой. Известен случай, когда суд взыскал с подрядной организации 890 млн рублей, похищенных при реализации программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Сочи. Эти средства были возвращены в муниципальный бюджет.