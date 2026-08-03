16-летняя Кристина Лютова выиграла свой первый турнир WTA

Сенсационной победой россиянки Кристины Лютовой завершился The Memphis Classic — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $283 тыс., проходивший в американском Мемфисе. 16-летняя теннисистка в финале обыграла в трех сетах представительницу Чехии Дарью Видьманову и стала самой молодой действующей обладательницей титула WTA.

Небольшой турнир в Мемфисе, который ввиду своего незначительного статуса и, мягко говоря, не самого звездного состава участниц имел все шансы остаться практически незамеченным, подарил одно из самых громких открытий нынешнего теннисного сезона. Его победительницей стала Кристина Лютова — 16-летняя россиянка, находившаяся перед стартом в мировом рейтинге лишь на 229-м месте и впервые попавшая в основную сетку состязания WTA, преодолев квалификацию.

На пути к триумфу Лютова сломила сопротивление пяти соперниц, находившихся в классификации WTA заметно выше нее. Первой на пути россиянки оказалась соотечественница — 19-я ракетка мира Екатерина Александрова, которая в конце третьей партии после трех с лишним часов борьбы потеряла сознание на 34-градусной жаре, а последней — 119-я ракетка мира Дарья Видьманова, бывшая москвичка, с 2016 года представляющая Чехию. Финал продолжался ровно два часа. Уступив первый сет, Лютова использовала глубокий спад, случившийся в игре Видьмановой, и на всех парах устремилась к победе. Начиная со счета 1:1 во втором сете она взяла девять геймов подряд, в восьмом гейме третьей партии не использовала три матчбола, но в итоге выиграла ровно за два часа — 1:6, 6:1, 6:3. «Эта победа значит для меня очень много,— сказала после окончания матча счастливая Лютова, которая с трудом сдерживала эмоции.— Надеюсь оставаться здоровой, буду работать над достижением своих целей».

Подробнее — в материале «Дебют для книги рекордов».