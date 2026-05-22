У Александра Сабадаша все меньше дел

Суд в Москве прекратил уголовное дело бывшего сенатора, крупного предпринимателя Александра Сабадаша о хищении 359 млн руб. из банка «Таврический». Из-под стражи фигуранта, однако, не отпустят, сейчас он находится под судом по своему пятому уголовному делу — о хищении долей одной из компаний и растрате при банкротстве другой на сумму около 800 млн руб. Вину ни по одному из дел господин Сабадаш не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сабадаш

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Сабадаш

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд столицы прекратил одно из уголовных дел Александра Сабадаша — об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Александр Сабадаш известен в СМИ как «водочный король» и считается знаковой фигурой петербургского бизнеса. В 1990-х предприниматель поставлял в Петербург водку Absolut, а в 1997 году купил крупнейший водочный завод города — «Ливиз», который вскоре после его ареста в мае 2014 года был обанкрочен. В 2003–2006 годах представлял Ненецкий автономный округ в Совете федерации.

Дело было возбуждено в 2024 году следователями МВД в Санкт-Петербурге, но затем Верховный суд России по ходатайству первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина изменил его территориальную подсудность, передав в Хамовнический райсуд Москвы. По данным “Ъ”, отмечая, что в столице процесс будет более объективным, представители надзорного ведомства в основу ходатайства положили оперативную справку службы экономической безопасности ФСБ.

С января по ноябрь 2014 года фигуранты похитили 359 млн руб. из банка «Таврический», выделив подконтрольному ООО «Космос» несколько «невозвратных кредитов».

В числе участников «преступной группы» в деле также фигурирует уехавший в США начальник юридической службы группы компаний «Ливиз» Гарри-Юрий Иткин. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Вместе с ним по этому делу проходили бывшие топ-менеджеры «Таврического» Дмитрий Гаркуша и Сергей Сомов. Однако уголовное дело в отношении них было прекращено в связи с истечением сроков давности, то есть по нереабилитирующим основаниям. Александр Сабадаш ранее отказался от такой возможности, рассчитывая, что его либо оправдают, либо все равно освободят сразу после оглашения приговора за отбытием срока наказания за время нахождения в СИЗО.

Пока это дело рассматривалось судом, МВД в марте 2025 года завершило расследование пятого уголовного дела бывшего сенатора. На этот раз ему вменили в вину хищение 0,1% долей в уставном капитале ООО «Фьорд-Консалтинг», которые принадлежали ООО «Управляющая компания ВЛК», а также продажу по многократно заниженной цене активов компании «Фьорд» при процедуре ее банкротства. Речь идет о 99,9% долей ООО «Фьорд-Консалтинг» и дебиторской задолженности принадлежащей Александру Сабадашу Выборгской лесопромышленной корпорации (ВЛК). Ущерб, по версии следствия, составил порядка 800 млн руб. В рамках этого дела к уголовной ответственности также привлекается юрист бывшего сенатора Татьяна Падалко.

Суммарно в СИЗО Александр Сабадаш провел уже порядка 11 лет. До этого он был трижды судим.

В первый раз, в 2015 году, Гагаринский суд Москвы приговорил господина Сабадаша к шести годам колонии за попытку незаконно вернуть из государственного бюджета 1,87 млрд руб. под видом возмещения НДС для компании ВЛК.

Второй раз, в 2017 году, он был осужден Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга вместе с Сергеем Сомовым и Дмитрием Гаркушей за вывод 190 млн руб. за границу под видом выдачи кредитов подконтрольной фирме «Милан». Господину Сабадашу к прежнему наказанию добавили два с половиной года, а господа Сомов и Гаркуша получили по семь лет.

По третьему делу в декабре 2023 года тот же суд дал каждому из фигурантов по семь с половиной лет колонии за выдачу новых невозвратных кредитов аффилированным компаниям, в результате чего банку был нанесен ущерб в 75 млн руб.

Сам господин Сабадаш ни по одному делу вину не признал.

Ефим Брянцев