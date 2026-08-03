Тренер Леонид Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа»

Один из самых известных российских футбольных тренеров нынешнего столетия Леонид Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа», которым руководил с января 2024 года. Об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа» стало известно 2 августа после того, как команда со счетом 1:3 уступила «Ляонин Тежэнь». Это поражение стало для «Шанхай Шэньхуа» третьим подряд в чемпионате Китая.

На пресс-конференции после воскресной встречи Леонид Слуцкий заявил, что «отдал все силы», но «понял, что есть вещи, которые не может изменить, и почувствовал, что пришло время уйти». В «Шанхай Шэньхуа», упомянув «затруднительное положение» клуба, поблагодарили 55-летнего российского специалиста. «Достижения господина Слуцкого очевидны для всех, а его профессионализм и преданность делу заслужили признание всех в клубе»,— указано в сообщении.

Леонид Слуцкий успел провести в должности два полных сезона (в Китае чемпионат проходит по формуле весна-осень). В первенстве 2024-го команда набрала 77 очков — очень много по меркам 30-матчевого первенства (для сравнения: в проходящем по аналогичной формуле чемпионате России набрать больше 72 очков не удавалось никому). Однако выдающихся показателей — 24 побед, пяти ничьих и одного-единственного поражения — оказалось недостаточно для первого места. «Шанхай Шэньхуа» на одно очко отстал от «Шанхай Порт». Результат последнего — 78 баллов — стал новым рекордом лиги.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последнее китайское поражение».