Тренер Леонид Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа»
Один из самых известных российских футбольных тренеров нынешнего столетия Леонид Слуцкий покинул «Шанхай Шэньхуа», которым руководил с января 2024 года. Об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа» стало известно 2 августа после того, как команда со счетом 1:3 уступила «Ляонин Тежэнь». Это поражение стало для «Шанхай Шэньхуа» третьим подряд в чемпионате Китая.
На пресс-конференции после воскресной встречи Леонид Слуцкий заявил, что «отдал все силы», но «понял, что есть вещи, которые не может изменить, и почувствовал, что пришло время уйти». В «Шанхай Шэньхуа», упомянув «затруднительное положение» клуба, поблагодарили 55-летнего российского специалиста. «Достижения господина Слуцкого очевидны для всех, а его профессионализм и преданность делу заслужили признание всех в клубе»,— указано в сообщении.
Леонид Слуцкий успел провести в должности два полных сезона (в Китае чемпионат проходит по формуле весна-осень). В первенстве 2024-го команда набрала 77 очков — очень много по меркам 30-матчевого первенства (для сравнения: в проходящем по аналогичной формуле чемпионате России набрать больше 72 очков не удавалось никому). Однако выдающихся показателей — 24 побед, пяти ничьих и одного-единственного поражения — оказалось недостаточно для первого места. «Шанхай Шэньхуа» на одно очко отстал от «Шанхай Порт». Результат последнего — 78 баллов — стал новым рекордом лиги.
Подробнее — в материале «Ъ» «Последнее китайское поражение».
Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года, сменив на посту главного тренера У Цзиньгуя. Российский специалист пришел в клуб после более чем годичного перерыва в профессиональной деятельности, который он посвятил созданию развлекательного онлайн-контента. В начале своей работы в Китае Слуцкий столкнулся с вызовом: по итогам антикоррупционного расследования с «Шанхай Шэньхуа» и еще 12 клубов Китайской футбольной ассоциации было снято 10 очков перед новым сезоном.
Несмотря на это, под руководством Слуцкого команда добилась значительных успехов. В феврале 2024 года «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, обыграв «Шанхай Порт» со счетом 1:0. В прошлом сезоне (до текущей отставки) клуб завоевал серебряные медали чемпионата страны, набрав 64 очка, и дошел до полуфинала Кубка Китая. За свои достижения в марте Слуцкого признали лучшим тренером чемпионата, а в декабре 2025 года он был номинирован на звание тренера года в китайской Суперлиге.
В июле 2025 года Слуцкий продлил соглашение с «Шанхай Шэньхуа» до 2027 года. До перехода в китайский клуб он тренировал элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», московский ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и казанский «Рубин». С ЦСКА он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России. Также с 2015 по 2016 год Слуцкий тренировал сборную России, выведя её на чемпионат Европы 2016 года.