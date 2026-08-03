Последнее китайское поражение

Один из самых известных российских футбольных тренеров нынешнего столетия, Леонид Слуцкий, остался без работы. Он покинул «Шанхай Шэньхуа», которым руководил с января 2024 года. Отставка последовала за серией из трех проигранных матчей в чемпионате Китая. После этих поражений команда, в двух предыдущих сезонах бравшая серебро национального первенства, осела неподалеку от зоны вылета. Правда, текущий китайский сезон все-таки следует признать слишком необычным: по итогам антикоррупционного расследования сразу девять клубов подверглись снятию очков. К «Шанхай Шэньхуа» применили наиболее жесткие санкции, лишив десяти баллов.

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Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ

Об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Шанхай Шэньхуа» стало известно поздно вечером 2 августа, вскоре после того, как команда со счетом 1:3 уступила «Ляонин Тежэнь». Это поражение стало для «Шанхай Шэньхуа» третьим подряд в чемпионате Китая. После него клуб, который в последние годы обычно боролся за награды, опустился на 13-е (или четвертое с конца) место в турнирной таблице. Он лишь немного — на четыре очка — опережает зону вылета.

На пресс-конференции после воскресной встречи Леонид Слуцкий заявил, что «отдал все силы», но «понял, что есть вещи, которые не может изменить, и почувствовал, что пришло время уйти».

В «Шанхай Шэньхуа», упомянув «затруднительное положение» клуба, поблагодарили 55-летнего российского специалиста. «Достижения господина Слуцкого очевидны для всех, а его профессионализм и преданность делу заслужили признание всех в клубе»,— указано в сообщении. О каких достижениях идет речь, понятно.

Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года, через год после увольнения из казанского «Рубина». Специалист, известный прежде всего по плодотворной — с тремя чемпионскими титулами — работе в московском ЦСКА и провальному Евро-2016 со сборной России, в третий раз в карьере взялся за зарубежный клуб (ранее были английский «Халл Сити» и голландский «Витесс»).

Россиянин успел провести в должности два полных сезона (в Китае чемпионат проходит по формуле весна-осень). В первенстве 2024-го команда набрала 77 очков — очень много по меркам 30-матчевого первенства (для сравнения: в проходящем по аналогичной формуле чемпионате России набрать больше 72 очков не удавалось никому). Однако выдающихся показателей — 24 побед, пяти ничьих и одного-единственного поражения — оказалось недостаточно для первого места. «Шанхай Шэньхуа» на одно очко отстал от «Шанхай Порт». Результат последнего — 78 баллов — стал новым рекордом лиги.

Получившийся менее впечатляющим сезон 2025 года завершился, в сущности, тем же — поражением от «Шанхай Порт» в упорнейшей гонке за титул. На этот раз судьбу трофея решили два очка. «Шанхай Шэньхуа» при Леониде Слуцком дважды завоевал менее престижный Суперкубок Китая. Оба раза — обыграв соседа и главного конкурента. В одном из сезонов был выход в play-off азиатской Лиги чемпионов (это можно считать достижением для котирующихся и на континенте не столь высоко китайских клубов).

А вот текущий сезон получился смазанным. За полтора месяца до его старта Китайская футбольная ассоциация опубликовала итоги расследования, венчавшего борьбу против договорных матчей и коррупции.

75 человек, в том числе отбывающие длительные тюремные сроки бывший президент федерации Чэнь Сюйюань и бывший главный тренер национальной сборной Ли Те, получили пожизненные запреты на осуществление любой футбольной деятельности. Девять клубов элитного дивизиона, то есть больше половины от общего числа участников, подверглись снятию очков. Меньше пострадали те команды, которые лишились пяти зачетных баллов; в их числе оказался чемпион «Шанхай Порт». «Шанхай Шэньхуа» же наказали особенно жестко. Он, как и «Тяньцзинь Цзиньмэнь», начал чемпионат с минус десятью очками.

Несмотря на это, команда Леонида Слуцкого начала сезон бодро: в первых восьми турах одержала шесть побед и дважды сыграла вничью. Но после удачного стартового отрезка наступил продолжительный спад. С 1 мая команда выиграла всего две встречи, свела к ничьим еще три, а в остальных семи уступила. Так и очутилась за десять туров до конца чемпионата в опасной зоне.

Роман Левищев