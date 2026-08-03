На границе Белоруссии с ЕС скопилось почти 2,4 тыс. машин

Выезда из Белоруссии в страны Евросоюза ожидают почти 2,4 тыс. машин — более 1,5 тыс. легковых автомобилей и почти 900 грузовиков. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии. Накануне число машин в очереди не превышало 2 тыс.

На границе с Польшей и Литвой работают шесть КПП. В этом месте в очередях на выезд по состоянию на 14:00 3 августа зафиксировано 1 530 автомобилей и 785 грузовиков. При этом еще 70 большегрузов находятся на закрытом с латвийской стороны переходе «Патерниеки» — «Григоровщина».

Очередь из пассажирских автобусов фиксируется на КПП в Бресте. В этом месте своей очереди ожидают 30 транспортных средств.

1 августа было полностью прекращено автомобильное движение через единственный действовавший на границе Белоруссии с Латвией пункт пропуска. Он не работает с вечера 31 июля по решению латвийской стороны. На это белорусский МИД заявил, что Минск оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные.