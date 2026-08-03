Белоруссия пригрозила Латвии несимметричным ответом на закрытие КПП

Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия после закрытия Латвией КПП на границе с республикой. Об этом заявил белорусский МИД.

«В связи с недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия... в том числе несимметричного характера», — отметили в ведомстве.

В Минске расценили решение Риги «как очередное попрание тех самых европейских ценностей, о которых так любят говорить в балтийских государствах».

1 августа было полностью прекращено автомобильное движение через единственный действовавший на границе Белоруссии и Латвии пункт пропуска. Он не работает с вечера 31 июля по решению латвийской стороны, заявили в Минске. Латвийское МВД обосновало закрытие пункта пропуска техническими причинами.