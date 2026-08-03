Белоруссия пригрозила Латвии несимметричным ответом на закрытие КПП
Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия после закрытия Латвией КПП на границе с республикой. Об этом заявил белорусский МИД.
«В связи с недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия... в том числе несимметричного характера», — отметили в ведомстве.
В Минске расценили решение Риги «как очередное попрание тех самых европейских ценностей, о которых так любят говорить в балтийских государствах».
1 августа было полностью прекращено автомобильное движение через единственный действовавший на границе Белоруссии и Латвии пункт пропуска. Он не работает с вечера 31 июля по решению латвийской стороны, заявили в Минске. Латвийское МВД обосновало закрытие пункта пропуска техническими причинами.
Решение Латвии полностью прекратить автомобильное движение через единственный действующий КПП на границе с Белоруссией является частью более широкой тенденции пограничных ограничений в регионе. Ранее Литва, граничащая с Белоруссией, также неоднократно закрывала свои пункты пропуска. Например, в октябре 2025 года Литва на месяц закрыла два КПП на границе с Белоруссией, мотивируя это обнаружением метеозондов с контрабандой сигарет. В ответ на это Минск прекращал пропускать литовские грузовики, а МИД Белоруссии вручал Литве ноту протеста, обвиняя ее в провокации. В ноябре 2025 года белорусский МИД также сообщал о 1,1 тыс. литовских грузовиков, застрявших на территории Белоруссии после одностороннего закрытия границы Литвой.
Подобные действия со стороны стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) и Польши часто объясняются миграционным кризисом, который обострился в 2021 году. Эти страны заявляют, что Белоруссия намеренно направляет нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в их сторону, что Минск отрицает. В связи с этим в Латвии до конца 2026 года действует усиленный режим охраны границы с Белоруссией, который был введен из-за растущего потока нелегальных мигрантов. Кроме того, Латвия, наряду с Литвой и Польшей, вводила санкции против Белоруссии, а также прекращала закупать у неё электроэнергию и приостанавливала въезд для белорусских граждан.
В ответ на эти действия Белоруссия также принимала меры, например, в 2025 году МИД Белоруссии осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией, назвав это «абсурдным». Минск также заявлял, что готов продолжить обмен информацией о воздушной обстановке с Польшей и странами Балтии. В целом, действия Латвии вписываются в общую картину напряженности в отношениях между Белоруссией и соседними странами ЕС, которые характеризуются взаимными обвинениями, санкциями и ограничениями, в том числе на границе.