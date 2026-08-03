Фестиваль российского кино «Окно в Европу» откроется 4 августа

4 августа в Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», который продлится до 9 августа. В этом году в его конкурсных и внеконкурсных программах покажут почти 100 игровых, документальных и анимационных фильмов.

Конкурсная программа «Окна в Европу», как всегда, состоит из трех секций: игровой, документальной и анимационной.В первые две вошло по десять фильмов, а в третью — двадцать. О конкурсе игрового кино программный директор фестиваля Андрей Апостолов говорит, что он получился «выдержанным в наших классических пропорциях: четыре дебюта, четыре фильма с явной жанровой принадлежностью, пара фильмов с петербургским колоритом, непременный якутский участник».

Якутский участник в этом году — дебютный фильм «Семь дней счастья» Никиты Давыдова, младшего брата одного из самых известных представителей «якутской волны» Дмитрия Давыдова. Главный герой картины — 27-летний парень с особенностями развития, который пытается сепарироваться от матери, держащей его взаперти, чтобы уберечь от боли столкновения с традиционным обществом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пропорциональное достояние».