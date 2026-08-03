Пропорциональное достояние

4 августа в Выборге стартует 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу», который продлится до 9 августа. В этом году в его конкурсных и внеконкурсных программах покажут почти 100 игровых, документальных и анимационных фильмов. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тернистый путь фильма «Это все она!» к премьере, которая состоится теперь в Выборге, занял добрых пять лет

Фото: 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу 2026» Тернистый путь фильма «Это все она!» к премьере, которая состоится теперь в Выборге, занял добрых пять лет

Фото: 34-й фестиваль российского кино «Окно в Европу 2026»

Фестиваль откроет комедийная мелодрама «Это все она» Даши Чаруши, рассказывающая о героине, которая в свои тридцать лет ощущает себя совершенно потерянной, и тогда ей на помощь приходит воображаемая подруга из детства. Эта картина находилась в производстве с 2021 года, и ее путь на экран изобиловал препятствиями. Сначала режиссером проекта был Евгений Сангаджиев, а воображаемого друга должен был играть Иван Дорн.

В 2023 году Сангаджиева сменила Чаруша, а Дорна — Анастасия Ивлеева. Премьера планировалась весной 2024 года, но фильм тогда не вышел. Еще через год имя Анастасии Ивлеевой пропало из титров, и теперь исполнительницей роли Мальвины числится Анастасия Белова. 4 августа в Выборге наконец состоится премьера, и остается только надеяться, что результат оправдает все трудности процесса.

Конкурсная программа «Окна в Европу», как всегда, состоит из трех секций: игровой, документальной и анимационной.

В первые две вошло по десять фильмов, а в третью — двадцать. О конкурсе игрового кино программный директор фестиваля Андрей Апостолов говорит, что он получился «выдержанным в наших классических пропорциях: четыре дебюта, четыре фильма с явной жанровой принадлежностью, пара фильмов с петербургским колоритом, непременный якутский участник».

Якутский участник в этом году — дебютный фильм «Семь дней счастья» Никиты Давыдова, младшего брата одного из самых известных представителей «якутской волны» Дмитрия Давыдова.

Главный герой картины — 27-летний парень с особенностями развития, который пытается сепарироваться от матери, держащей его взаперти, чтобы уберечь от боли столкновения с традиционным обществом.

Другие дебюты в конкурсе — «На краю детства» Владимира Захаренко о 14-летней девочке в блокадном Ленинграде, хоррор «Темные мысли» Влада Малахова, действие которого разворачивается в глухой хтонической деревне, и «За нашим домом сад» Антона Нефедова, еще одна картина трудной судьбы. Премьера этой драмы о жизни обычных горожан в предвоенном Грозном в 1994 году должна была состояться в Выборге еще два года назад, но добрался фильм до нее только сейчас.

Тему русской хтони продолжает «Лес» Гамлета Дульяна — экранизация романа Светланы Тюльбашевой о двух москвичках, заплутавших в карельских лесах. Мысль семейную развивают драмеди «Как пережить брак» Юлии Трофимовой, содержание которого более или менее понятно из названия, и драма «Времена любви» Никиты Миклушова о паре бывших супругов, которые никак не могут отпустить друг друга.

Также в игровом конкурсе участвуют криминальная комедия Наталии Кончаловской «Без оглядки», по синопсису напоминающая «Тельму и Луизу» Ридли Скотта, «Благоустройство» Виталия Суслина, в котором режиссер снова расскажет полусказку-полубыль о жизни российской провинции, и «Самая легкая лодка в мире» Сергея Осипьяна, поставленная по мотивам одноименной повести Юрия Коваля.

Оценивать достоинства и недостатки этих картин будет жюри во главе с режиссером Павлом Лунгиным.

В его состав также вошли киножурналист Ольга Белик, сценарист Савва Минаев, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, режиссер и оператор Сергей Мокрицкий и актриса Софья Лебедева.

Жюри документального конкурса возглавит режиссер и продюсер Ангелина Ашман, а компанию ей составят режиссер и сценарист Дарья Иванкова и программный директор и сооснователь Фестиваля актуального научного кино Ирина Белых. В жюри анимационного конкурса вошли режиссер Александр Мальгин и кинокритик Максим Ершов, председателем его будет режиссер, сценарист, художник-аниматор Святослав Ушаков.

Как обычно, в расписании «Окна в Европу» также внеконкурсные программы (в этом году их семь), спецпоказы, деловая, образовательная и культурная программы с лекциями, дискуссиями, мастер-классами и даже стендапом и концертом. Закроется фестиваль 9 августа сиквелом семейной комедии 2025 года «Мой папа — медведь 2» Макса Максимова.

Юлия Шагельман