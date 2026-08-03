После ударе БПЛА по Геленджику в больницу доставили 21 человека

21 человека госпитализировали после атаки беспилотников ВСУ на Геленджик, среди них — трое детей. Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил что еще 19 человек получили амбулаторную медицинскую помощь. Девять пострадавших, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. Врачи консультируются со специалистами федеральных медицинских центров.

ВСУ ударили по Геленджику сегодня утром. Обломки БПЛА упали в районе села Архипо-Осиповка. Погибли семь человек, пострадали свыше 40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотный террор на курорте».