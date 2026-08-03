Маурисио Почеттино продолжит возглавлять сборную США по футболу до 2030 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Маурисио Почеттино, который в 2024 году возглавил сборную США, ранее рассматривался как кандидат на пост главного тренера таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Зенит», а также сборной Бразилии. До перехода в сборную США Почеттино работал главным тренером лондонского «Челси» с мая 2023 года, но был уволен весной 2024 года по обоюдному согласию сторон, не выиграв трофеев, хотя и достиг финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии. В «Челси» он сменил Томаса Тухеля и пробыл всего один сезон. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

До «Челси» Почеттино тренировал французский ПСЖ, с которым в сезоне 2020-2021 годов выиграл чемпионат Франции, а также доходил до финала Лиги чемпионов в 2019 году с «Тоттенхемом». Он также работал в испанском «Эспаньоле» и английском «Саутгемптоне». Его контракт с ПСЖ был рассчитан до лета 2023 года, но клуб расторг его в июле 2022 года. В ПСЖ у него были проблемы, так как он имел подчиненную роль, тогда как в «Тоттенхэме» приобрел репутацию специалиста, умеющего добиваться прогресса от молодежи и «оживлять» скисающих игроков.

Согласно рейтингу FIFA, США занимает 16-е место среди национальных сборных. Сборная США автоматически получила место на чемпионате мира как страна-хозяйка. В преддверии Чемпионата мира 2026 года в США ожидалось, что Маурисио Почеттино выведет команду как минимум в четвертьфинал, чего американцы не добивались с начала века. В рамках подготовки к чемпионату мира, сборная США под руководством Почеттино дошла до финала Золотого кубка CONCACAF, где уступила мексиканцам. С 2026 года на чемпионате мира будет участвовать 48 команд, что облегчает выход из группы.