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Маурисио Почеттино продолжит возглавлять сборную США по футболу до 2030 года

Федерация футбола США (US Soccer)и главный тренер сборной Маурисио Почеттино договорились о новом контракте, рассчитанном до конца чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино (справа)

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино (справа)

Фото: Steven Bisig / Reuters

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино (справа)

Фото: Steven Bisig / Reuters

Отмечается, что по новому соглашению аргентинский специалист также будет консультировать US Soccer по вопросам развития молодежного футбола и обучения тренеров. Сам Почеттино заявил, что «хочет оказать долгосрочное влияние на спорт в стране, которая так тепло его приняла».

Маурисио Почеттино возглавил национальную команду в 2024 году. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до 1/8 финала, где со счетом 1:4 проиграла бельгийцам. На клубном уровне 54-летний тренер руководил испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном», «Тоттенхемом» и «Челси», а также французским ПСЖ.

Арнольд Кабанов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Маурисио Почеттино, который в 2024 году возглавил сборную США, ранее рассматривался как кандидат на пост главного тренера таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Зенит», а также сборной Бразилии. До перехода в сборную США Почеттино работал главным тренером лондонского «Челси» с мая 2023 года, но был уволен весной 2024 года по обоюдному согласию сторон, не выиграв трофеев, хотя и достиг финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии. В «Челси» он сменил Томаса Тухеля и пробыл всего один сезон. Его контракт был рассчитан до лета 2023 года.

До «Челси» Почеттино тренировал французский ПСЖ, с которым в сезоне 2020-2021 годов выиграл чемпионат Франции, а также доходил до финала Лиги чемпионов в 2019 году с «Тоттенхемом». Он также работал в испанском «Эспаньоле» и английском «Саутгемптоне». Его контракт с ПСЖ был рассчитан до лета 2023 года, но клуб расторг его в июле 2022 года. В ПСЖ у него были проблемы, так как он имел подчиненную роль, тогда как в «Тоттенхэме» приобрел репутацию специалиста, умеющего добиваться прогресса от молодежи и «оживлять» скисающих игроков.

Согласно рейтингу FIFA, США занимает 16-е место среди национальных сборных. Сборная США автоматически получила место на чемпионате мира как страна-хозяйка. В преддверии Чемпионата мира 2026 года в США ожидалось, что Маурисио Почеттино выведет команду как минимум в четвертьфинал, чего американцы не добивались с начала века. В рамках подготовки к чемпионату мира, сборная США под руководством Почеттино дошла до финала Золотого кубка CONCACAF, где уступила мексиканцам. С 2026 года на чемпионате мира будет участвовать 48 команд, что облегчает выход из группы.

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