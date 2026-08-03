Не в кота корм

Один из крупных дистрибуторов кормов для домашних животных — «Иванко», входящий в одну группу с сетью зоомагазинов «Ле’Муррр», может столкнуться с банкротством. С соответствующим заявлением в арбитражный суд обратились налоговики. До этого владелец компании Алексей Иващенков по заявлению Альфа-банка уже был признан банкротом, сейчас на торги выставлено его личное имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в базе данных СПАРК, 30 июля 2026 года инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Республике Башкортостан направила заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании несостоятельным ООО «Иванко», занимающегося оптовой торговлей кормами. В ФНС и «Иванко» на запрос “Ъ” не ответили.

ГК «Иванко» работает на рынке зоотоваров с 1996 года, основана Алексеем Иващенковым — бизнесменом из Санкт-Петербурга. В группу входит ООО «Капелла», которое развивает сеть «Ле’Муррр» (сейчас около 200 магазинов в 43 городах России). Согласно СПАРК, выручка ООО «Капелла» в 2024 году составила 195,5 млн руб., сократившись в 4,7 раза по сравнению с 2023 годом. Более свежей отчетности компания пока не предоставляла.

В ООО «Иванко» Алексей Иващенков владеет 92,8% долей. Выручка этой компании в 2025 году составила 24,3 млн руб., в то время как в 2024 году этот показатель достигал 502 млн руб. В 2025 году компания зафиксировала чистый убыток в размере 28,7 млн руб. «Иванко» владеет брендом кошачьих наполнителей «Хвостун», кормов Hop Life и косметики для животных Le artis. «Иванко» также занимается поставками зарубежных брендов кормов 1st Choice, Pronature и Pronature Holistic, Schesir, Canagan и Piccolo, Stuzzy.

«Иванко» уже сталкивался с риском банкротства. Более года назад Альфа-банк сообщал о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве Алексея Иващенкова и ООО «Иванко» (см. “Ъ” от 13 марта 2025 года). На тот момент заявление уже подал и другой контрагент компании — производитель лакомств для питомцев «Альпинтех» (бренд Titbit). Судебные разбирательства по этому делу сейчас продолжаются. Альфа-банк же добился личного банкротства Алексея Иващенкова. Согласно информации из СПАРК, в отношении него введена процедура реализации личного имущества, а также выявлены признаки преднамеренного банкротства.

В такой ситуации высоки шансы на банкротство компании, считает управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева.

По ее мнению, признание собственника несостоятельным часто сигнализирует о более широкой финансовой проблеме в группе, возможном выводе активов, взаимосвязанных обязательствах или недофинансировании бизнеса.

Как отмечает руководитель практики банкротства и корпоративных споров «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова, принадлежащая Алексею Иващенкову доля в компании может войти конкурсную массу. В таком случае компания может принудительно сменить владельца, что осложнит привлечение финансирования.

По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, проблемы «Иванко» отражают общий кризис, с которым столкнулись крупные импортеры товаров для животных после ограничений на поставки зарубежных кормов. По его оценке, с 2022 года по текущий момент доля такой продукции сократилась с 15–20% до 2–4%. Это ожидаемо привело к снижению числа дистрибуторов, работающих с зарубежными брендами, и дефициту определенных видов кормов, говорит он. При этом корма в целом занимают крупнейшую долю на рынке зоотоваров. По данным портала «Зооинформ», на эту категорию в 2025 году приходилось около 83% от оборота (около 489 млрд руб.).

Алина Мигачёва, Василий Берзин