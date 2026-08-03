Бензин Аи-92 в Москве подорожал на 0,5 руб. за неделю

Стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве и области продолжила расти с 28 июля по 3 августа. Средневзвешенные цены за эту неделю поднялись на 5-50 копеек за литр, следует из мониторинга Московской топливной ассоциации (МТА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

За указанный промежуток дизель подорожал на 0,05 руб. (82,32 руб.), Аи-92 — на 0,5 руб. (68,95 руб.), Аи-95 — на 0,39 руб. (75,69 руб.), А-100 — на 0,33 руб. (101,35 руб.). Разброс цен на дизтопливо составил 21,32 руб. за литр, на бензин Аи-92 — 30,44 руб. за литр, на Аи-95 — 29,87 руб. за литр, Аи-100 — 54,83 руб. за литр.

За первую неделю июля цены на московских заправках выросли на 26-41 копейки за литр. Тогда дизель в среднем стоил 79,78 руб., Аи-92 — 65,61 руб., Аи-95 — 72,49 руб. Дефицит топлива в России начался из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в начале июня. Это привело к очередям на АЗС и росту цен на них. Правительство временно запретило экспорт нефтепродуктов, ввело стимулы для нефтяного импорта и увеличило загрузку действующих НПЗ.