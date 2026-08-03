Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли на 16%
В июле продажи бензина из Белоруссии на Петербургской бирже выросли на 16%. Это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи, передает «Интерфакс».
По данным из обзора, в июле на бирже было продано 105,7 тыс. т белорусского бензина. В июне этот показатель был на уровне 90,9 тыс. т. Отмечается, что к концу прошлого месяца спрос на белорусское топливо на биржевых торгах снизился.
Продажи белорусского дизеля на Петербургской бирже также выросли. В июле было продано 70,5 тыс. т дизельного топлива, что на 13,5% больше показателя месяцем ранее. В июне на бирже было продано более 62 тыс. т летнего белорусского дизеля. В обзоре отметили, что биржевые продажи нефтепродуктов из Белоруссии помогают обеспечивать российский рынок топливом.
В России с мая наблюдается дефицит топлива. Одной из причин вице-премьер Александр Новак называл удары ВСУ по российским НПЗ. Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. 25 июля господин Новак заявил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина из России до конца года, в том числе для НПЗ. Ограничения на вывоз дизтоплива, по его словам, планируется снять «по мере восстановления рынка».
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Увеличение поставок белорусского бензина и дизельного топлива на Петербургскую биржу происходит на фоне дефицита топлива на российском рынке. Этот дефицит связан как с внеплановыми ремонтами НПЗ, так и с повышенным сезонным спросом. Российское правительство, в том числе вице-премьер Александр Новак, активно работает над стабилизацией ситуации, включая рассмотрение увеличения импорта из Белоруссии и запреты на экспорт российского топлива.
В условиях нестабильности Петербургская биржа вводила и продлевала лимиты на рост котировок бензина и дизельного топлива, чтобы предотвратить резкие скачки цен. Например, с июля 2026 года был установлен лимит на шаг роста биржевых котировок белорусского топлива в 0,01%. Однако, по мнению некоторых экспертов, такие ограничения могут привести к искажению ценообразования и переориентации поставщиков на внебиржевой рынок, снижая объемы торгов на бирже. Тем не менее, белорусские отгрузки остаются важным замещающим ресурсом для российского рынка, особенно для независимых АЗС.
Проблема нехватки топлива в России наблюдалась с начала июня 2026 года. В конце июля 2025 года оптовые цены на АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы с осени 2023 года. Из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ производство бензина сократилось почти на 10%. Зависимость от импорта, по оценкам аналитиков, может сохраняться до восстановления мощностей российских НПЗ — от нескольких месяцев до середины 2026 года.