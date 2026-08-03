Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли на 16%

В июле продажи бензина из Белоруссии на Петербургской бирже выросли на 16%. Это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи, передает «Интерфакс».

По данным из обзора, в июле на бирже было продано 105,7 тыс. т белорусского бензина. В июне этот показатель был на уровне 90,9 тыс. т. Отмечается, что к концу прошлого месяца спрос на белорусское топливо на биржевых торгах снизился.

Продажи белорусского дизеля на Петербургской бирже также выросли. В июле было продано 70,5 тыс. т дизельного топлива, что на 13,5% больше показателя месяцем ранее. В июне на бирже было продано более 62 тыс. т летнего белорусского дизеля. В обзоре отметили, что биржевые продажи нефтепродуктов из Белоруссии помогают обеспечивать российский рынок топливом.

В России с мая наблюдается дефицит топлива. Одной из причин вице-премьер Александр Новак называл удары ВСУ по российским НПЗ. Это привело к очередям на заправках и росту цен на топливо на АЗС. 25 июля господин Новак заявил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина из России до конца года, в том числе для НПЗ. Ограничения на вывоз дизтоплива, по его словам, планируется снять «по мере восстановления рынка».

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо берет с места в барьер».