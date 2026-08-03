Четверо погибли и 17 пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 94 удара по Белгородской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 17 мирных жителей получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В селе Принцевка Валуйского округа при детонации беспилотника погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки семи и девяти лет, они переведены в детскую областную клиническую больницу.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица из-за ракетного обстрела погибли трое мужчин, еще четверо получили ранения. Все пострадавшие находятся в горбольнице №2 Белгорода, двое из них в тяжелом состоянии.

Всего в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах пострадали 17 человек, в том числе три ребенка. Дети госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Также ночью тремя беспилотниками атаковали Белгород. В результате загорелись здание соцобъекта и два коммерческих складских помещения. Пожарные расчеты ликвидировали все очаги возгорания, погибших нет.

Кроме того, за сутки ударам ВСУ подверглись Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский, Шебекинский и Яковлевский округа. ВСУ совершили 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также трижды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. Расчеты ПВО сбили и подавили 159 беспилотников.

Сутками ранее по Белгородской области нанесли 104 удара со стороны Украины. Из-за этого 14 человек получили ранения.

Алина Морозова