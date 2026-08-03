Рекламная выручка «Рувики» выросла во втором квартале на 16%
Основатель онлайн-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко в интервью «Ъ» рассказал, что во втором полугодии рекламная выручка проекта по сравнению с первым полугодием выросла на 16%, а доля запросов рекламы — на 82%.
«Доля показов увеличилась на 23%. Мы открыты для работы с новыми рекламодателями как через рекламную сеть „Яндекса“, так и через прямые размещения», — добавил господин Медейко.
В интервью основатель энциклопедии также рассказал о новых способах внедрения ИИ, работе в рамках открытой лицензии и разработке мобильного приложения.
Подробнее — в материале «„Вопрос достоверности данных становится критическим“».
Онлайн-энциклопедия «Рувики» была анонсирована в мае 2023 года и запущена в бета-версии в июне того же года её основателем Владимиром Медейко, который ранее был директором некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ». На момент запуска в основу «Рувики» легли все 1,9 млн статей русскоязычной «Википедии». Проект создавался при участии инвесторов, но их имена и суммы вложений не раскрывались. Владимир Медейко заявлял, что «Рувики» не имеет государственного финансирования.
В «Рувики» применяется принцип рецензирования и выверенной статьи, что, по словам Медейко, позволяет избежать проблем с достоверностью, которые встречаются в «Википедии». С января 2026 года вносить правки в статьи могут только верифицированные пользователи, предпочтение отдается авторам с профильным образованием. Осенью 2025 года «Рувики» интегрировала искусственный интеллект для автоматического обновления статей и защиты их от вандальных правок и нарушений российского законодательства.
К октябрю 2025 года «Рувики» заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным архивом России для доступа к архивным материалам. Также в 2025 году нейросеть GigaChat, разработанная Сбером, получила от «Рувики» данные для обучения на 20 языках народов России, что должно улучшить генерацию текстов на этих языках. Месячная аудитория портала в первом квартале 2025 года достигала 22 млн уникальных пользователей.