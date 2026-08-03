Рекламная выручка «Рувики» выросла во втором квартале на 16%

Основатель онлайн-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко в интервью «Ъ» рассказал, что во втором полугодии рекламная выручка проекта по сравнению с первым полугодием выросла на 16%, а доля запросов рекламы — на 82%.

«Доля показов увеличилась на 23%. Мы открыты для работы с новыми рекламодателями как через рекламную сеть „Яндекса“, так и через прямые размещения», — добавил господин Медейко.

В интервью основатель энциклопедии также рассказал о новых способах внедрения ИИ, работе в рамках открытой лицензии и разработке мобильного приложения.

Подробнее — в материале «„Вопрос достоверности данных становится критическим“».