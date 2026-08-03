Почти в 20% случаев банки не объясняют клиентам причины блокировки операций

В 17,4% случаев банки не объясняют россиянам причины блокировки операций. Организации ссылаются на право не раскрывать такую информацию в соответствии с законом, следует из исследования онлайн-платформы для мониторинга и анализа упоминаний в СМИ «Прессиндекс» и независимого профсоюза «Новый труд», оно есть в распоряжении Frank Media.

Однако даже в случаях, когда банк ссылается на конкретную норму закона, клиенты часто остаются недовольны такими объяснениями. Пользователи пожаловались, что не получили понятного уведомления о том, какие именно действия или операции стали причиной блокировки, подчеркнули авторы исследования.

Вместе с тем большинство блокировок сопровождается объяснением причин. 34,8% операций приостанавливаются из-за подозрения в переводе средств мошенникам, 32% — из-за подозрения в отмывании денежных средств. В 8,3% случаев причиной становятся постановления Федеральной службы судебных приставов и задолженности клиентов.

Ранее независимый профсоюз «Новый труд» выступил с инициативой пересмотра правил блокировки банковских счетов, предложив создать для физических лиц и самозанятых аналог системы «Знай своего клиента». Сервис авторы идеи предлагают разместить на ресурсах Федеральной налоговой службы, чтобы клиенты могли отслеживать статус и основания для попадания в «зону риска» в режиме реального времени.