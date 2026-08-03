Почти в 20% случаев банки не объясняют клиентам причины блокировки операций
В 17,4% случаев банки не объясняют россиянам причины блокировки операций. Организации ссылаются на право не раскрывать такую информацию в соответствии с законом, следует из исследования онлайн-платформы для мониторинга и анализа упоминаний в СМИ «Прессиндекс» и независимого профсоюза «Новый труд», оно есть в распоряжении Frank Media.
Однако даже в случаях, когда банк ссылается на конкретную норму закона, клиенты часто остаются недовольны такими объяснениями. Пользователи пожаловались, что не получили понятного уведомления о том, какие именно действия или операции стали причиной блокировки, подчеркнули авторы исследования.
Вместе с тем большинство блокировок сопровождается объяснением причин. 34,8% операций приостанавливаются из-за подозрения в переводе средств мошенникам, 32% — из-за подозрения в отмывании денежных средств. В 8,3% случаев причиной становятся постановления Федеральной службы судебных приставов и задолженности клиентов.
Ранее независимый профсоюз «Новый труд» выступил с инициативой пересмотра правил блокировки банковских счетов, предложив создать для физических лиц и самозанятых аналог системы «Знай своего клиента». Сервис авторы идеи предлагают разместить на ресурсах Федеральной налоговой службы, чтобы клиенты могли отслеживать статус и основания для попадания в «зону риска» в режиме реального времени.
Проблема блокировок банковских счетов добросовестных граждан остро стоит уже несколько лет. Еще в ноябре 2025 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что регулятор и банки «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством, что привело к росту жалоб на необоснованные блокировки. Она подчеркнула, что банки должны четко разграничивать требования различных законов и не ссылаться на них без достаточных оснований. В августе 2024 года, после вступления в силу поправок к закону «О национальной платежной системе», количество жалоб на блокировки карт и счетов значительно возросло.
Банк России обязал кредитные организации раскрывать причины блокировок еще 26 августа 2025 года, чтобы улучшить прозрачность процесса. Однако, как показывает практика, клиенты часто остаются недовольны объяснениями банков, даже если те ссылаются на нормы закона. Причинами блокировок могут быть нетипичное поведение клиента, слишком частые переводы средств или операции на суммы, не соответствующие официальному доходу, а также подозрения в мошенничестве или отмывании средств. Усиление борьбы с мошенничеством и автоматизация систем антифрода привели к тому, что под проверку попадает большой объем операций, что может увеличивать сроки разблокировки.
В Центробанке признают, что система выявления подозрительных операций несовершенна, и «в списки нежелательных адресатов по переводам» могут попасть совершенно нормальные люди. Механизм реабилитации для исключения из таких списков существует, но он долгий и сложный. Клиенты, чьи счета оказались заморожены, могут обратиться в сам банк, а затем в межведомственную комиссию при Банке России. При этом в большинстве случаев по заявлениям об исключении из списков принимаются отрицательные решения, так как признаки мошенничества все же присутствуют.