В России предложили пересмотреть правила блокировок счетов

Профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» выступил с инициативой пересмотра правил блокировки банковских счетов, предложив создать для физических лиц и самозанятых аналог системы «Знай своего клиента», пишут «Ведомости». Соответствующий сервис авторы идеи предлагают разместить на ресурсах Федеральной налоговой службы, чтобы клиенты могли отслеживать статус и основания для попадания в «зону риска» в режиме реального времени.

В профсоюзе настаивают на прозрачности процедур: владельцы счетов должны четко понимать перечень требуемых документов для исключения из базы 161-ФЗ, сроки принятия решений и конкретные нарушения, которые необходимо устранить. Инициатива также предусматривает исключение из подозрительной зоны самозанятых и ИП, вынужденно работающих с монополистами или компаниями из «красной зоны», при этом начисление риск-баллов не должно автоматически ухудшать статус клиента.

Как отмечают в «Новом труде», в 2025–2026 годах банки в рамках борьбы с мошенничеством по 161-ФЗ стали активнее блокировать не только бизнес-транзакции, но и бытовые переводы, операции между своими счетами и переводы через СБП. Авторы инициативы уверены, что для банков и ЦБ необходимы четкие методические рекомендации по оценке рисков, чтобы борьба с серым капиталом не превращалась в массовые ограничения для добросовестных клиентов.