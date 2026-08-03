В России предложили пересмотреть правила блокировок счетов
Профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» выступил с инициативой пересмотра правил блокировки банковских счетов, предложив создать для физических лиц и самозанятых аналог системы «Знай своего клиента», пишут «Ведомости». Соответствующий сервис авторы идеи предлагают разместить на ресурсах Федеральной налоговой службы, чтобы клиенты могли отслеживать статус и основания для попадания в «зону риска» в режиме реального времени.
В профсоюзе настаивают на прозрачности процедур: владельцы счетов должны четко понимать перечень требуемых документов для исключения из базы 161-ФЗ, сроки принятия решений и конкретные нарушения, которые необходимо устранить. Инициатива также предусматривает исключение из подозрительной зоны самозанятых и ИП, вынужденно работающих с монополистами или компаниями из «красной зоны», при этом начисление риск-баллов не должно автоматически ухудшать статус клиента.
Как отмечают в «Новом труде», в 2025–2026 годах банки в рамках борьбы с мошенничеством по 161-ФЗ стали активнее блокировать не только бизнес-транзакции, но и бытовые переводы, операции между своими счетами и переводы через СБП. Авторы инициативы уверены, что для банков и ЦБ необходимы четкие методические рекомендации по оценке рисков, чтобы борьба с серым капиталом не превращалась в массовые ограничения для добросовестных клиентов.
Инициатива профсоюза «Новый труд» по пересмотру правил блокировки счетов и созданию аналога системы «Знай своего клиента» (ЗСК) для физических лиц и самозанятых связана с более широкой проблемой роста числа блокировок банковских карт и счетов. В 2026 году Банк России расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ до 12 критериев, что привело к увеличению количества временных блокировок. Уже в начале 2026 года под них могли попасть до 3 млн клиентов банков, что составляет до 2% от всех активных клиентов.
Система ЗСК, запущенная Центробанком, предполагает разделение клиентов на группы риска (низкий, средний и высокий) на основе анализа данных. Для юридических лиц и ИП она действует с 2022 года. Компании с высоким риском полностью исключаются из банковской системы, а клиенты со средним риском сталкиваются с дополнительными проверками и потенциальными блокировками. В 2024 году Центробанк определил порядок оспаривания решения о присвоении высокого уровня риска для юрлиц, что может ускорить рассмотрение обращений.
Жалобы на блокировки счетов и дистанционного банковского обслуживания являются одной из основных проблем, с которыми сталкиваются потребители финансовых услуг. Так, за первые девять месяцев 2025 года количество жалоб на банки выросло на 21%, достигнув 170,5 тыс. обращений. Это обусловлено ужесточением мер по противодействию финансовому мошенничеству. В 2025 году ЦБ обязал банки информировать клиентов о причинах блокировок карт и приостановления операций, а также четко разграничивать применение требований 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов».