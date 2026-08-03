Двукратный обладатель Кубка Гагарина Максим Мамин вернулся в ЦСКА

Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим Максимом Маминым, сообщила пресс-служба клуба. Соглашение с нападающим рассчитано на один сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По данным «Матч ТВ», зарплата хоккеиста составит 20 млн рублей. Большую часть карьеры 31-летний форвард выступал за ЦСКА, воспитанником которого он является. Вместе с клубом Максим Мамин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В финальном раунде play-off сезона-2018/19 он стал автором «золотого» гола в ворота омского «Авангарда».

Прошлый сезон Максим Мамин провел в столичном «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 607 матчей и 263 (117 голов+146 результативных передач) очка. В Национальной хоккейной лиге форвард играл за «Флорида Пантерс».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата ЦСКА на своем льду сыграет с московским «Спартаком».

Арнольд Кабанов