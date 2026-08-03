В России промаркируют книги Стивена Кинга, Чака Паланика и Виктора Пелевина

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российский книжный союз (РКС) еженедельно обновляет и пополняет отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Сейчас в него входит свыше 2 тысяч изданий различных авторов. Изначально предполагалось, что закон о запрете пропаганды наркотиков вступит в силу с 1 сентября 2024 года, но позже его вступление было перенесено на 1 марта 2026 года.

Закон не распространяется на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, так как в этот день в СССР был принят «Закон о печати», отменяющий цензуру. Тем не менее, книги, опубликованные после этой даты, подлежат обязательной маркировке, даже если упоминания наркотиков составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла и не содержат информацию о допустимости или привлекательности потребления. Роскомнадзор планировал запустить программу с использованием искусственного интеллекта для выявления таких сведений в книгах, однако окончательное решение должны принимать редакторы.

За распространение немаркированных произведений предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает после двукратного нарушения в течение года, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Отсутствие четких критериев маркировки от Минцифры привело к тому, что крупные издательства маркируют все книги с упоминанием наркотиков как 18+, закладывая в стоимость базовую ставку НДС в 22% вместо льготной в 10%.