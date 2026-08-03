В России промаркируют книги Стивена Кинга, Чака Паланика и Виктора Пелевина
Российский книжный союз (РКС) расширил список книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В перечень вошла в том числе книга писателя Энтони Берджесса «Заводной апельсин».
Согласно перечню, в России также будут промаркированы:
- «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга;
- «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта;
- «Удушье», «Рождение звука» Чака Паланика;
- «Виктор Цой. Жизнь» и «Кино» Виталия Калгина;
- «Аполло» Виктора Пелевина.
Уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете введена с 1 марта . За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц. Исключения — произведения, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. В «Эксмо» говорили, что введение обязательной маркировки привело к существенным финансовым издержкам.
О ситуации на книжном рынке — в материале «Ъ» «Деньги проявились на бумаге».
Российский книжный союз (РКС) еженедельно обновляет и пополняет отраслевой перечень произведений, подлежащих маркировке из-за упоминаний наркотиков. Сейчас в него входит свыше 2 тысяч изданий различных авторов. Изначально предполагалось, что закон о запрете пропаганды наркотиков вступит в силу с 1 сентября 2024 года, но позже его вступление было перенесено на 1 марта 2026 года.
Закон не распространяется на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, так как в этот день в СССР был принят «Закон о печати», отменяющий цензуру. Тем не менее, книги, опубликованные после этой даты, подлежат обязательной маркировке, даже если упоминания наркотиков составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла и не содержат информацию о допустимости или привлекательности потребления. Роскомнадзор планировал запустить программу с использованием искусственного интеллекта для выявления таких сведений в книгах, однако окончательное решение должны принимать редакторы.
За распространение немаркированных произведений предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает после двукратного нарушения в течение года, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Отсутствие четких критериев маркировки от Минцифры привело к тому, что крупные издательства маркируют все книги с упоминанием наркотиков как 18+, закладывая в стоимость базовую ставку НДС в 22% вместо льготной в 10%.