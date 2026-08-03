Иран опроверг возобновление переговоров с США

Президент США Дональд Трамп заявил 2 августа о возобновлении переговоров с Ираном. Это произошло на следующий день после того, как он проинформировал о своем решении отложить мощнейшие удары, которые, по данным американских СМИ, планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Тегеран не подтвердил ведение переговоров с Вашингтоном, однако сообщил, что продолжает консультации с оманскими дипломатами о способах работы Ормузского пролива.

О том, что США возобновляют переговоры с Ираном, Дональд Трамп сообщил журналистам на борту своего самолета. Он не привел никаких подробностей по поводу контактов, однако пояснил, что именно страны Персидского залива уговорили его не возвращаться к войне. Как заявил МИД Ирана, никаких переговоров с США не проводится. Иран контактирует только с Оманом по поводу статуса Ормуза.

По данным «Аль-Джазиры», на прошлой неделе Маскат предложил Тегерану создать в Ормузе механизм управления по образцу Малаккского пролива, где Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно обеспечивают безопасность судоходства, но это финансируется за счет добровольных взносов судоходных компаний. Оман также предложил Ирану разделить контроль над судоходными путями поровну, благодаря чему суда будут заходить с одной стороны Ормуза и выходить с другой.

Подробнее — в материале «Ъ» «США поддались уговорам».