Узбекистан передал Кыргызстану два села

В Узбекистане по итогам демаркации госграницы начали процедуру передачи Киргизии сел Чон-Гара и Таш-Тобо. Взамен от Киргизии Узбекистану перейдет равноценный по площади приграничный участок земли, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

В этих селах живут в основном этнические кыргызы — всего около 2,5 тыс. человек. Теперь им предстоит получить кыргызское гражданство.

В январе 2023 года Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации межгосударственной границы.