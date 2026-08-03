Узбекистан передал Кыргызстану два села
В Узбекистане по итогам демаркации госграницы начали процедуру передачи Киргизии сел Чон-Гара и Таш-Тобо. Взамен от Киргизии Узбекистану перейдет равноценный по площади приграничный участок земли, сообщает «Sputnik Кыргызстан».
В этих селах живут в основном этнические кыргызы — всего около 2,5 тыс. человек. Теперь им предстоит получить кыргызское гражданство.
В январе 2023 года Киргизия и Узбекистан завершили процесс делимитации межгосударственной границы.
Передача территорий между Узбекистаном и Кыргызстаном по итогам демаркации государственной границы является частью более широких процессов делимитации и демаркации границ в Центральной Азии. После распада СССР отсутствие соглашений о демаркации и четких обозначений границ привело к возникновению спорных участков. Завершение процессов делимитации и демаркации границ считается необходимым для полноценной интеграции и устранения очагов напряженности в регионе.
Второй этап региональной интеграции в Центральной Азии начался в 2016 году с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева, который сделал отношения с соседними странами приоритетом внешней политики. Эксперты отмечают, что Ташкент и Нурсултан являются локомотивами интеграции. Одним из ключевых пунктов повестки дня стало скорейшее завершение делимитации и демаркации границ, включая взаимные уступки и равноценный обмен территориями, для обеспечения мирного и окончательного решения данного вопроса.